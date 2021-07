Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof zijn zaterdag in het dubbelspel goed begonnen aan de Olympische Spelen in Tokio. Het Nederlands duo won in de eerste ronde in twee sets van Sander Gille en Joran Vliegen: 6-3 en 7-5 (5).

De 39-jarige Rojer en de 32-jarige Koolhof hadden een kleine twee uur nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. In de tiebreak van de tweede set wonnen Rojer en Koolhof na een 5-4-achterstand drie punten op een rij. Het als achtste geplaatst duo stond geen enkele servicegame af.

In de tweede ronde nemen Rojer en Koolhof het op tegen Egor Gerasimov en Ilya Ivashka uit Belarus of tegen de Nieuw-Zeelanders Michael Venus en Marcus Daniell.

Rojer komt voor de derde keer in actie op de Olympische Spelen. In 2012 en 2016, toen hij samenspeelde met Robin Haase, was de eerste ronde zijn eindstation. Koolhof maakt in Japan zijn debuut op het olympisch toernooi.

In het enkelspel komt later op zaterdag Kiki Bergens in actie. De Nederlandse neemt het rond 8.30 uur (Nederlandse tijd) op tegen Markéta Vondrousová uit Tsjechië.

Voor Bertens, die ook uitkomt in het dubbelspel en gemengd dubbelspel, is het olympisch evenement haar laatste toernooi uit haar loopbaan.