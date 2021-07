De Nederlandse hockeyers zijn de Olympische Spelen zaterdag begonnen met een nederlaag tegen wereldkampioen België. Na een 1-0 voorsprong voor Oranje werd het 1-3 in het Oi Hockey Stadium in Tokio.

Jeroen Hertzberger zette Nederland aan het begin van de tweede helft nog wel op voorsprong, maar daarna maakte de Belg Alexander Hendrickx drie goals in een tijdsbestek van amper vier minuten.

De olympische openingswedstrijd van de Nederlandse hockeyers was een herhaling van de laatste WK-finale. De Belgen wonnen in 2018 in India na shoot-outs van Oranje en werden zo voor het eerst wereldkampioen. De ploeg van Max Caldas won dit jaar in de Pro League (0-4 eind mei) en op het EK in juni (winst na shoot-outs in de halve finales) nog wel van België.

De Oranjemannen spelen in de groepsfase verder nog tegen Zuid-Afrika (zondag, 14.15 uur Nederlandse tijd), Canada (dinsdag, 13.45 uur), Groot-Brittannië (donderdag, 5.15 uur) en Duitsland (vrijdag, 13.45 uur). De top vier uit de poule plaatst zich voor de kwartfinales.

Nederland was bij de mannen voor het laatst olympisch kampioen in 2000 in Sydney. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro werd het team vierde en België tweede.

Het fraaie hockeystadion in Tokio bleef bijna helemaal leeg. Het fraaie hockeystadion in Tokio bleef bijna helemaal leeg. Foto: ANP

Fraaie treffer Hertzberger baat Oranje niet

In het eerste kwart was het voor beide partijen aftasten. Ook de hitte hielp niet mee; de wedstrijd werd rond het middaguur in Tokio gespeeld, in de volle zon en bij temperaturen rond de 32 graden.

België was wat sterker voor rust, mede door slordig spel van Oranje. In de twintigste minuut dacht Nicolas De Kerpel dat hij de Belgen op voorsprong zette, maar de videoscheidsrechter kon niet bepalen of het fluitsignaal van de arbiter op het veld voor een vermeende overtreding van De Kerpel vóór de treffer was geweest. Het bleef daardoor 0-0.

In de tweede helft was het binnen vijf minuten wel raak, op het moment dat Nederland met een man meer op het veld stond. Routinier Hertzberger (35) kwam in zijn 260e interland door een goede individuele actie de cirkel in en hij wipte de bal zeer fraai over keeper Vincent Vanasch en in het dak van het doel.

Oranje per ongeluk met twaalf man op veld

De Belgen bogen de achterstand vervolgens in een razend tempo om in een voorsprong. Hendrickx pushte eerst de 1-1 binnen uit een strafcorner, maakte vlak daarna 1-2 uit een strafbal en completeerde zijn hattrick nog voor het einde van het derde kwart: 1-3.

In de laatste vijftien minuten maakte Oranje de fout door met twaalf man in het veld te staan. Als straf moest de ploeg verder met tien man en was er geen energie meer voor een echt slotoffensief.