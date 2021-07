Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn het olympisch toernooi begonnen met een nederlaag. Het Nederlandse duo verloor in twee sets van het Canadese koppel Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes: 16-21 en 14-21.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De nederlaag was zeker geen schande, want de het Canadese duo is de regerend wereldkampioenen en als eerste geplaatst in Tokio. Stam en Schoon debuteren op de Spelen.

Stam en Schoon begonnen nog goed aan de partij en namen zelfs het initiatief in de eerste set, maar de tegenstanders uit Canada kregen geleidelijk meer vat op het spel en speelden de rally's beter uit.

"We waren wel wat nerveus, maar ik zag bij hun ook zenuwen, dus daar lag het niet aan. Op een of andere manier kwamen we niet in ons spel. We maakten acties die niet bij ons horen, bij elk punt ging er wel wat mis", zei de 19-jarige Schoon, dochter van Deborah Schoon-Kadijk, die als beachvolleybalster deelnam aan de Spelen van Atlanta 1996 en Sydney 2000.

Stam en Schoon spelen in Shiokaze Park in groep A maandag tegen de Zwitserse kampioenen Joana Heidrich en Anouk Vergé-Dépré en donderdag tegen het Duitse koppel Karla Borger en Julia Sude. De eerste twee gaan rechtstreeks door naar de achtste finales. "We krijgen nog twee mooie wedstrijden en daar gaan we vol voor", zei Schoon.

Het Tsjechische duo Barbora Hermannova en Marketa Slukova moest zich zaterdag terugtrekken in groep F. Slukova testte positief op het coronavirus. Ze zat aan boord van een chartervliegtuig uit Praag, waar meerdere Tsjechische atleten het virus opliepen.