Epke Zonderland heeft er vrede mee als zijn carrière voorbij is na zijn olympische uitschakeling zaterdag in de kwalificatie op rek, al is er nog een minimale kans dat hij doorgaat tot de WK in oktober. De 35-jarige Fries is gezien de omstandigheden tevreden over zijn optreden op de Olympische Spelen in Tokio en spreekt van een mooi afscheid.

Zonderland kwam op zijn vierde en laatste Spelen tot een score van 13.833 in de Ariake Gymnastics Centre en dat was niet genoeg voor een finaleplaats op dinsdag 3 augustus. "Ik geef mezelf geen kans", zei hij kort na zijn oefening al.

De kans dat hij er op de WK in oktober in Kitakyushu wel bij is schat hij iets groter in, maar nog altijd zeer klein. "Ik denk in procenten. Minimaal 1 procent en maximaal 5 procent kans dat ik doorga. De fysieke voorwaarden moeten er zijn en dan moet ik er nog zin in hebben."

Zonderland vond het al een klein wonder dat hij zaterdag tot een volledige oefening kwam in Tokio, nadat hij de afgelopen maanden geteisterd werd door fysieke problemen. Het lichaam was op.

"Het heeft me zoveel gekost om hier te staan, ook mentaal was het heel zwaar. Het is net op tijd gelukt om fit genoeg te zijn. Dat is een prestatie waar ik trots op ben. Het klinkt gek, maar dit voelt voor mij net zo knap als mijn WK-titels en mijn olympische titel in 2012. Daarom is dit een mooi einde."

'Ik heb geen fout gemaakt'

Door de fysieke problemen was Zonderland al zonder verwachtingen afgereisd naar Tokio. Hij vreesde dat hij helemaal niet in actie zou kunnen komen, maar vrijdag voelde hij zich goed en zaterdag nog iets beter.

"Als ik dat niet twee dagen maar twee weken achter elkaar had gehad, dan was ik echt fit geweest. Dat maakt het dubbel. Maar goed, ik ben nu vooral blij dat het genoeg was om de oefening af te maken. Qua moeilijkheidsgraad was het goed, maar ik was fysiek niet in staat om netjes te blijven turnen. Dat koste me te veel punten."

Volgens Zonderland was de oefening het maximale wat hij op dit moment in zich had. "Ik heb geen fout gemaakt, maar het lichaam kon niet meer dan dit. En daar ben ik uiteindelijk blij mee. Het is fijn dat ik het heb kunnen afmaken."

Zonderland was niet de enige Nederlander die in actie kwam in de kwalificaties op rek. Bart Deurloo maakte een goede indruk en kreeg een score van 14.400. De dertigjarige Zuid-Hollander, die in 2017 WK-brons pakte, mag daarmee wel hopen een finaleplaats.