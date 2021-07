De eerste gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokio is zaterdag naar China gegaan. Schutter Yang Qian was de beste bij het 10 meter luchtgeweer bij de vrouwen.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Yang zette met een score van 251,8 een olympisch record neer. Ze bleef Anastasia Galashina (251,1) nipt voor. De Russin komt onder neturale vlag uit in Tokio.

Het eerste brons ging naar de Zwitserse Nina Christen. Er deden geen Nederlanders mee aan dit onderdeel. De eerste medailles werden volgens traditie uitgereikt door IOC-voorzitter Thomas Bach.

In totaal zullen er 339 gouden medailles worden uitgedeeld in Tokio. Vijf jaar geleden bij de Spelen in Rio de Janeiro waren dat er nog 307.

De Verenigde Staten leidde in Rio de medaillespiegel met 46 keer goud, voor Groot-Brittannië (27) en China (26). De Nederlandse equipe ging met acht gouden medailles als elfde land van het klassement naar huis.