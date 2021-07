De Nederlandse handboogschutters Gabriela Schloesser en Steve Wijler zijn zeker van een medaille op de Olympische Spelen. In de gemengde landenwedstrijd staan zij na zeges op Italië, Frankrijk en Turkije zaterdag in de finale tegen Zuid-Korea.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Gabriela Schloesser en Steve Wijler plaatsen zich voor de finale met een 5-3-zege (36-35, 36-35, 36-37 en 37-37) op Turkije. Na een 4-0-voorsprong gaf Oranje het nog bijna weg.

De eerste set leek in een 35-35-gelijkspel te eindigen, maar bij nadere bestudering bleek een pijl van Schloesser toch het randje van de roos te hebben geraakt. Vervolgens pakte Oranje ook de tweede set nipt. Schloesser schoot met een 9 de beslissende punten binnen.

In de derde set had Schloesser met de laatste pijl aan een 9 voldoende om het duel te beslissen, maar ze schoot slechts een 7. In de vierde set schoot Wijler zijn laatste pijl in de roos en maakte Schloesser het af met een 9.

Oranje via shoot-off langs Frankrijk

Het Oranje-duo was in de eerste ronde veel te sterk voor Italië: 6-0 (37-36, 39-34 en 35-33). In de kwartfinale bleek Frankrijk een veel sterkere opponent.

Na vier sets was de stand gelijk (34-37, 37-35, 37-34, 35-37), waardoor er een shoot-off volgde. Wijler raakte de roos (10 punten) en Schloeser noteerde 9 punten, waardoor Frankrijk na de 8 punten van Lisa Barbelin kansloos was.

De finale begint om 9.45 uur Nederlandse tijd. Zuid-Korea is traditioneel sterk in het handboogschieten. De gemengde landenwedstrijd voor handboogschutters staat in Tokio voor het eerst op het programma.