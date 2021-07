De Nederlandse handboogschutters Gabriela Schloesser en Steve Wijler hebben op de Olympische Spelen de kwartfinales bereikt in de gemengde landenwedstrijd. Het Oranje-duo was veel te sterk voor Italië: 6-0 (37-36, 39-34 en 35-33).

Schloesser en Wijler schoten in de tweede set met vier pijlen 39 punten bij elkaar, bijna de perfecte score. Hun tegenstander in de kwartfinales is nog niet bekend.

Schloesser, een geboren Mexicaanse die sinds enkele jaren voor Nederland uitkomt, en Wijler komen zaterdagochtend (Nederlandse tijd) opnieuw in actie.

De gemengde landenwedstrijd voor handboogschutters staat in Tokio voor het eerst op het programma.