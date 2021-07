Tornike Tsjakadoea heeft op de Olympische Spelen in Tokio voor een stunt gezorgd in de klasse tot 60 kilogram. De 24-jarige judoka was in de tweede ronde de als eerste geplaatste Rus Robert Msjvidobadze de baas.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Na 45 seconden scoorde Tsjakadoea, de mondiale nummer 13, een waza-ari en hij hield zijn voorsprong in de resterende drie minuten vast.

In de kwartfinales neemt de Fries met Georgische roots het later op zaterdag op tegen Yang Yung-Wei uit Taiwan. Mocht hij verliezen, dan gaat hij door in de herkansingen voor het brons.

Msjvidobadze, de nummer 3 van de wereld, is tweevoudig Europees kampioen; in 2017 en 2020 veroverde hij de Europese titel. Op de WK in 2018 werd hij tweede.

Tsjakadoea won in eerste ronde met veel moeite

In de eerste ronde had Tsjakadoea nog behoorlijk wat moeite met Amartoevsjin Dasjdavaa uit Mongolië. Na ruim 2,5 minuut in de verlenging scoorde Tsjakadoea (op de foto in het blauw) met een waza-ari. Beide judoka's hadden op dat moment nog niet gescoord en twee straffen achter hun naam staan.

Tsjakadoea debuteert op de Spelen. Dit jaar pakte hij brons op de World Masters in Doha.