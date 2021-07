De internationale judobond IJF heeft Fethi Nourine en zijn coach Amar Benikhlef voorlopig geschorst. De Algerijn trok zich vrijdag terug van de Olympische Spelen, omdat hij in de tweede ronde mogelijk tegen een Israëliër moest uitkomen.

"De IJF heeft een strikt non-discriminatiebeleid en ziet solidariteit als een belangrijk principe", meldt de judobond in een verklaring. De twee mogen niet in internationale wedstrijden uitkomen totdat een onderzoek naar het incident is afgerond.

De dertigjarige Nourine zou het in Tokio in de tweede ronde mogelijk moeten opnemen tegen de Israëliër Tohar Butbul in de klasse tot 73 kilogram. De Algerijn trok zich in 2019 ook al terug op het WK omdat hij tegen de judoka uit Israël had moeten uitkomen.

"We hebben de juiste beslissing genomen", zei trainer Benikhlef op de Algerijnse tv voor vertrek naar huis. "We weigeren normalisatie met Israël."

Nourine verklaarde eerder dat hij vanwege het Palestijnse conflict niet tegen een Israëliër wilde sporten. Hij acht zijn eigen ambities ondergeschikt aan de politieke situatie.