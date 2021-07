Mike Foppen vliegt na een bewogen week zaterdag naar Tokio voor de Olympische Spelen. Dat is enkele dagen later dan gepland, omdat enkele positieve coronatesten in Nederland zijn reisschema overhoop gooiden.

De Nijmegenaar loopt in Tokio de 5.000 meter. De series van zijn onderdeel zijn op dinsdag 3 augustus.

"De afgelopen dagen waren een gekkenhuis", schrijft Foppen op Instagram. "Ik zou afgelopen dinsdag al naar Tokio vliegen, maar die ochtend hoorde ik dat mijn PCR-test van maandag positief was. Ik kon toen niet vliegen."

"Daarna testte ik dinsdag negatief, maar woensdag weer positief. Donderdag en vrijdag waren gelukkig weer negatief, dus wat er nu ook nog gebeurt: ik vlieg naar Tokio."

Foppen, Nederlands recordhouder op 3.000 en 5.000 meter, kreeg in maart na de EK indoor corona en was er goed ziek van. Hij had wel een tijdje nodig om te herstellen.

Hij is gevaccineerd, maar restanten van de oude besmetting kunnen lang in het lichaam achterblijven en weken later nog voor positieve uitslagen zorgen. Eenmaal in Japan breken er voor Foppen nog spannende dagen aan, want hij moet in Tokio acht dagen achtereen negatief testen.

Binnen de Nederlandse olympische sportploeg die in Japan bivakkeert is het tamelijk onrustig, want inmiddels zijn al vier coronabesmettingen geconstateerd. Drie atleten en een staflid testten positief. Skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en roeier Finn Florijn zijn verplicht in quarantaine gegaan en kunnen niet meer deelnemen.