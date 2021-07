Ilse Paulis en Marieke Keijser hebben zich zaterdag met gemak geplaatst voor de halve finales in de lichte dubbeltwee op de Olympische Spelen. De Holland Acht en de vier-zonder plaatsten zich voor de finale.

Paulis en Keijser zetten eerder dit jaar nog het wereldrecord nog op 6.43,79. Op de Sea Forest Waterway in Tokio was 7.07,73 ruim voldoende voor winst in de series. De voorsprong op nummer twee Canada bedroeg 4 seconden.

De 27-jarige Paulis werd vijf jaar geleden in Rio de Janeiro olympisch kampioen met Maaike Head. De halve finale is op dinsdag.

De vier-zonder plaatste zich voor de finale de olympische finale. Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester waren een klasse apart in hun serie en finishten na 6.33,47. De Chinese boot eindigde als tweede, op ruim 5 seconden.

Nederland roeide een olympisch record, dat maar even bleef staan. In de tweede serie waren Australië 6.28,76 en Ierland 6.28.99 sneller.

Bij de mannen plaatste de Holland Acht zich voor de finale. Björn van den Ende, Bram Schwarz, Jasper Tissen, Maarten Hurkmans, Mechiel Versluis, Robert Lücken, Ruben Knab en Simon van Dorp wonnen op de Sea Forest Waterway in Tokio hun serie in 5.30,66.

Holland acht bij mannen naar finale

Alleen de winnaars van de twee series plaatsten zich rechtstreeks voor de finale. De overige landenploegen gaan naar de herkansing. In de ander serie waren Duitsland (5.28,95) en Verenigde Staten (5.30,57) sneller dan Nederland.

Eerder op zaterdag ging de tweezonder met Guillaume Krommenhoek en Niki van Sprang door naar de halve finale. Ze finishten in 6.36,42 en moesten daarmee alleen Roemenië voor laten gaan. De drie snelste boten in de heat van vijf plaatsten zich voor de halve finales van dinsdag.

Florijn door positieve test niet in actie

De vier-zonder bij de mannen plaatste zich nog niet voor de halve finales. Boudewijn Roëll, Jan van der Bij, Nelson Ritsema, Sander de Graaf zetten met 6.00,27 de derde tijd neer achter Australië en de Verenigde Staten en zijn aangewezen op de herkansing.

Finn Florijn zou op de skiff in actie komen, maar de 21-jarige roeier testte positief op het coronavirus waardoor zijn Spelen voorbij zijn.