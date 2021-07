Epke Zonderland heeft een zeer kleine kans op een olympische finaleplaats op rek na een matige score dinsdag in de kwalificaties in Tokio. Bart Deurloo deed het beter.

Zonderland kwam in de Ariake Gymnastics Centre tot een score van 13.833. Het is zeer de vraag of hij zich daarmee bij de beste acht rekspecialisten schaart voor de finale op dinsdag 3 augustus.

De Fries was zonder al te veel verwachtingen afgereisd naar Tokio, waar hij hoogstwaarschijnlijk zijn carrière afsluit. De laatste maanden kende hij fysieke problemen en in de Japanse hoofdstad kreeg hij ook nog last van zijn darmen.

Deurloo kreeg een hogere score dan de 35-jarige Zonderland en heeft daardoor een grote kans op een plek in de eindstrijd. De dertigjarige Zuid-Hollander, die in 2017 brons pakte op de WK, maakte geen fouten en dat resulteerde in 14.400.

Deurloo en Zonderland moeten de scores in de andere kwalificaties later op zaterdag afwachten om te weten of ze bij de laatste acht zitten.

Zonderland doet voor vierde keer mee

Het is de vierde keer in de imposante carrière van Zonderland dat hij meedoet aan de Spelen. In Peking (2008), Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) haalde hij steeds de eindstrijd met het goud in de Britse hoofdstad als absoluut hoogtepunt. In Peking en Tokio viel hij in de finale.

Op de erelijst van Zonderland staan ook drie wereldtitels (2013, 2014 en 2019) en drie Europese titels (2011, 2014 en 2019).