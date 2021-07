De imposante carrière van Epke Zonderland lijkt voorbij. De 35-jarige Fries, die zo goed als zeker niet doorgaat na de Olympische Spelen, kwam zaterdag in de kwalificaties op rek tot een score die niet genoeg is voor een finaleplaats.

Zonderland noteerde in het Ariake Gymnastics Centre een score van 13.833. Na de tweede kwalificatieronde zijn er meer dan acht turners beter dan de routinier.

Bart Deurloo kwam ook in actie. De dertigjarige Zuid-Hollander, die brons pakte op de WK 2017, deed het met 14.400 beter en mag wel serieus hopen op een plek bij de beste acht, die op dinsdag 3 augustus om de medailles gaan strijden. In de loop van zaterdag komt duidelijkheid.

Drievoudig wereldkampioen Zonderland was zonder al te veel verwachtingen afgereisd naar Tokio. De laatste maanden kende hij fysieke problemen, waardoor hij al vreesde dat hij niet meer het niveau van zijn topjaren kon halen. Dat bleek zaterdag ook zo te zijn.

34 Dit is waarschijnlijk de laatste oefening uit carrière Zonderland

Zonderland deed voor vierde keer mee aan Spelen

De afgelopen dagen hield Zonderland de deur nog wel op een kier om door te gaan tot de WK in oktober in Kitakyushu, maar direct na zijn oefening in Tokio benadrukte hij dat die kans zeer klein is. Hij schat de kans dat zijn carrière voorbij is op zo'n 95 procent.

Het was de vierde keer in de succesvolle carrière van Zonderland dat hij meedeed aan de Spelen. In Peking (2008), Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) haalde hij steeds de eindstrijd, met het goud in de Britse hoofdstad als absoluut hoogtepunt. In Peking en Tokio viel hij in de finale.

Op de erelijst van Zonderland staan ook drie wereldtitels (2013, 2014 en 2019) en drie Europese titels (2011, 2014 en 2019).