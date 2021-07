Wielrennen ·

Bauke Mollema kan zich na afloop van de wegwedstrijd wel vinden in zijn vierde plaats: "Ik had niet veel over, maar denk niet dat ik iets verkeerds heb gedaan. Het is heel lastig sprinten tegen Wout van Aert, maar die mannen verdienen gewoon de medailles. De koers was heel zwaar door de warmte en luchtvochtigheid, het is anders dan we in Europa zijn gewend", aldus Mollema.