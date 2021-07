Wielrennen ·

Nog 69 km - De renners rijden zo over het de Fuji Speedway, een racecircuit in de schaduw van de Fuji-vulkaan. Over iets meer dan 30 kilometer wacht de steile Mikuni Pass. De voorsprong van de kopgroep loopt langzaam terug, nu nog 4.44 minuten. Valverde is weer terug in het peloton.