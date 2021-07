Keet Oldenbeuving komt woorden tekort om te omschrijven hoe ze het dragen van de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio heeft ervaren. De skateboardster droeg de vlag vrijdag samen met atleet Churandy Martina.

"Dit was bizar", zei de zestienjarige Oldenbeuving tegen de NOS. "Ik wist niet wat ik meemaakte. Het was supervet."

Nederland zou in totaal door 42 atleten en stafleden worden vertegenwoordigd, maar dat waren er in de praktijk wat minder. Naast Oldenbeuving en Martina liepen onder anderen de Nederlandse waterpolosters en de 3x3-basketballers mee.

"Het was heel erg vet dat iedereen achter ons stond met Nederland", vervolgde Oldenbeuving. "We waren met een hele grote ploeg. Dit is onvergetelijk. Het was zeker een eer."

Martina: 'Het was een eer'

Ook de 37-jarige Martina voelde zich vereerd. "Het was heel leuk. Het was een eer voor me om samen met Kate de vlag te mogen dragen", aldus de sprinter.

Martina droeg al voor de derde keer de vlag tijdens de openingsceremonie van een olympisch toernooi. Eerder deed hij dat bij de Spelen in Athene (2004) en Peking (2008) namens de Antilliaanse equipe, waar hij toen nog voor uitkwam.

De tribunes van het olympisch stadion bleven tijdens de openingsceremonie in de Japanse hoofdstad leeg, op officials, prominenten en journalisten na. Buiten verzamelden zich wel duizenden Japanners. De wedstrijden op de Olympische Spelen zullen vanwege de strenge maatregelen tegen het coronavirus in Tokio zonder publiek worden afgewerkt.