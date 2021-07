Bij de Nederlandse ploeg voor de Olympische Spelen in Tokio is vrijdag opnieuw een coronageval ontdekt. Na skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van het roeiteam is ook roeier Finn Florijn positief getest op het coronavirus.

De 21-jarige Florijn was eerder op de dag al wel in actie gekomen. De skiffeur kwam in zijn serie echter niet verder dan de vierde plaats en zou zaterdag in de herkansingen om een plek in de kwartfinales strijden.

De zoon van voormalig olympisch kampioen Ronald Florijn moet voor tien dagen in quarantaine in Tokio, waardoor zijn toernooi voorbij is.

Florijn zat afgelopen zaterdag in hetzelfde vliegtuig van Amsterdam naar Tokio als Jacobs, Oogink en het staflid. Op de betreffende vlucht zaten enkele tientallen sporters en begeleiders. Volgens het AD zaten onder anderen de Nederlandse hockeymannen, de beachvolleyballers, Tom Dumoulin en Kiki Bertens in het toestel.

Alle sporters van 'TeamNL' zijn voor vertrek naar Japan drie keer getest op het coronavirus. Desondanks moest Jacobs woensdag in quarantaine na een positieve test. Een dag later volgden Oogink en het staflid van de roeiploeg. Jacobs en Oogink kunnen olympische deelname hierdoor vergeten.

Vrijwel alle olympische sporters en begeleiders zijn voor vertrek gevaccineerd tegen COVID-19, een enkeling uitgezonderd. Gedurende de Spelen, die vrijdag zijn geopend, moet er dagelijks een buisje speeksel ingeleverd worden voor onderzoek.