Bij de Nederlandse ploeg voor de Olympische Spelen in Tokio is vrijdag opnieuw een coronageval ontdekt. Na skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van het roeiteam is ook roeier Finn Florijn positief getest op het coronavirus.

De 21-jarige Florijn was eerder op de dag al wel in actie gekomen. De skiffeur kwam in zijn serie echter niet verder dan de vierde plaats en zou zaterdag in de herkansingen om een plek in de kwartfinales strijden.

De zoon van voormalig olympisch kampioen Ronald Florijn (goud in 1988 en 1996) moet vanwege de positieve coronatest voor tien dagen in quarantaine in Tokio, waardoor zijn toernooi voorbij is.

"Mijn toernooi was vandaag begonnen", aldus Florijn. "Ik was nog niet helemaal tevreden over mijn race, maar ik had goede hoop te verbeteren in de herkansing. Nu is het in één klap voorbij. Ik kan er eigenlijk niet zoveel meer over zeggen."

Ook chef de mission Pieter van den Hoogenband baalt logischerwijs van het nieuwe coronageval in de Nederlandse equipe. "Helaas dus een nieuwe besmetting. Het laat zich raden dat we hier geen woorden voor hebben. Een jonge sporter die zijn olympische debuut maakte en dat per direct moet afbreken. Ik gun hem in de toekomst zijn revanche."

Florijn zat op dezelfde vlucht als Jacobs en Oogink

Florijn zat afgelopen zaterdag in hetzelfde vliegtuig van Amsterdam naar Tokio als Jacobs, Oogink en het staflid. Op de betreffende vlucht zaten enkele tientallen sporters en begeleiders. Volgens het AD zaten onder anderen de Nederlandse hockeymannen, de beachvolleyballers, Tom Dumoulin en Kiki Bertens in het toestel.

De medici van 'TeamNL' proberen te achterhalen waar de besmettingen vandaan komen. Ze kijken daarbij ook naar de vlucht van zaterdag, waar behalve tientallen sporters en begeleiders ook 'gewone' reizigers aan boord zaten. "Nu de vlucht inmiddels een week geleden plaats heeft gevonden, is de kans op nog meer nieuwe besmettingen vanuit het vliegtuig aanzienlijk afgenomen en neemt die per dag steeds verder af", aldus NOC*NSF.

Alle sporters van 'TeamNL' zijn voor vertrek naar Japan drie keer getest op het coronavirus. Desondanks moest Jacobs woensdag in quarantaine na een positieve test. Een dag later volgden Oogink en het staflid van de roeiploeg. Jacobs en Oogink kunnen olympische deelname hierdoor vergeten.

Vrijwel alle olympische sporters en begeleiders zijn voor vertrek gevaccineerd tegen COVID-19, een enkeling uitgezonderd. Gedurende de Spelen, die vrijdag zijn geopend, moet er dagelijks een buisje speeksel ingeleverd worden voor onderzoek.