De Olympische Spelen in Tokio zijn vrijdag officieel ingeluid met de openingsceremonie. Het normaal gesproken grootse spektakel was relatief sober vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.

De vier uur durende ceremonie in de Japanse hoofdstad begon met dans en muziek, waarna alle landen met een relatief kleine groep door het olympisch stadion liepen. De ruim tweehonderd delegaties kwamen op volgorde van het Japanse alfabet het vrijwel lege stadion in. Nederland was in de vlaggenparade als 39e aan de beurt, na Oman en voor Ghana.

Nederland zou in totaal door 42 atleten en stafleden worden vertegenwoordigd, maar dat waren er in de praktijk wat minder. Skateboardster Keet Oldenbeuving (16) en atleet Churandy Martina (37) droegen de vlag naar binnen. Onder anderen de Nederlandse waterpolosters en de 3x3-basketballers liepen mee.

De Nederlandse afvaardiging liep direct na de parade over het veld het stadion uit, naar de bussen die de atleten terugbrengen naar het olympisch dorp. De meeste delegaties bleven op het veld staan nadat ze door een haag van klappende Japanners waren gelopen en verzamelden zich langs de route.

Traditiegetrouw liep de Griekse ploeg voorop, gevolgd door het vluchtelingenteam dat voor de tweede keer is samengesteld voor de Spelen. Zoals gebruikelijk kwam de ploeg van het gastland als laatste naar binnen.

Na de vlaggenparade volgden speeches van Seiko Hashimoto, voorzitter van het organisatiecomité, en voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité (IOC). Vervolgens verklaarde de Japanse keizer Naruhito de Spelen officieel tot geopend, waarna de olympische vlag en later ook de olympische vlam naar binnen werden gedragen. De Japanse Naomi Osaka stak het olympisch vuur aan als afsluiting van de openingsceremonie.

Vrijwel lege tribunes bij openingsceremonie

De tribunes van het olympisch stadion bleven tijdens de openingsceremonie leeg, op officials, prominenten en journalisten na. Buiten verzamelden zich wel duizenden Japanners, onder wie belangstellenden die een glimp wilden opvangen van de olympische vlam die het stadion binnen werd gedragen.

Daarnaast waren er buiten protesten van Japanners die tegen het doorgaan van de Spelen zijn. Het is al enige tijd bekend dat een meerderheid van de bevolking het grootste sportevenement ter wereld liever niet ziet doorgaan vanwege de coronapandemie.

De wedstrijden op de Olympische Spelen zullen vanwege de strenge regels in Tokio zonder publiek worden afgewerkt. Maanden geleden werd al besloten buitenlandse toeschouwers te weren en recentelijk besloot de regering vanwege de zorgwekkende coronacijfers ook Japanners niet toe te laten tot de stadions.

Hoewel de openingsceremonie vrijdag op het programma stond, zijn er al meerdere wedstrijden afgewerkt. Zo begonnen de Oranjevrouwen het olympische voetbaltoernooi woensdag met een 10-3-overwinning op Zambia.