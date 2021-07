De roeiwedstrijden die maandag op het programma staan bij de Olympische Spelen in Tokio zijn vanwege slechte weersvoorspellingen een dag vervroegd naar zondag.

De kwartfinales in de skiff, de halve finales in de dubbeltwee en de herkansingen in de vier-zonder (steeds bij de mannen en vrouwen) staan nu zondag op het programma.

Als gevolg daarvan zijn de wedstrijden in de acht bij de mannen en vrouwen vervroegd van zondag naar zaterdag.

Nederland heeft een omvangrijke afvaardiging in het roeien. De mannen dubbelvier, met Dirk Uittenbogaard, Tone Wieten, Abe Wiersma en Koen Metsemakers, is zelfs de absolute favoriet voor goud.

Roeitoernooi vrijdag al van start gegaan

Ook bij de vrouwen dubbelvier, de vrouwen vier-zonder en de vrouwen lichte dubbeltwee heeft Nederland medaillekansen. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro was er goud, zilver en brons voor de Nederlandse roeiploeg.

Het roeitoernooi ging vrijdag al van start in Tokio, nog voor de openingsceremonie. De mannen dubbelvier plaatste zich overtuigend voor de finale op dinsdag.

Bij de vrouwen dubbelvier hadden Inge Janssen, Laila Youssifou, Nicole Beukers en Olivia van Rooijen genoeg aan een tweede plek in de heats om de finale te halen.