Tijdens de Olympische Spelen zijn de meeste ogen gericht op de Nederlandse equipe, maar er zijn ook een aantal buitenlandse wereldtoppers van wie veel wordt verwacht. Dit zijn de grote sterren in Tokio.

Simone Biles - Turnen

Het is niet de vraag of, maar hoeveel olympische titels Simone Biles binnen gaat slepen in Tokio. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro stond er al geen maat op het Amerikaanse toptalent, dat op de onderdelen sprong, vloer, individuele meerkamp én teammeerkamp goud veroverde. Alleen op de balk moest Biles zich in 2016 tevredenstellen met minder: ze pakte brons, want de olympische titel ging naar Sanne Wevers.

Hoe de Spelen ook verlopen, de 24-jarige Biles mag zich al een van de beste turners aller tijden noemen. Op de wereldkampioenschappen van 2019 veroverde ze vijf wereldtitels en kwam ze op een totaal van 25 WK-medailles te staan, waarmee ze het record van Vitaly Scherbo uit Belarus afpakte (23 plakken).

Het olympisch turntoernooi staat van 24 juli tot en met 3 augustus op het programma. De individuele turnnummers worden in de laatste drie dagen afgewerkt.

Teddy Riner - Judo

De eerste overwinning op de Spelen boekte Henk Grol eigenlijk al bij de loting, want hij ontliep een krachtmeting met de levende judolegende Teddy Riner. De 32-jarige Fransman veroverde in zijn loopbaan al zeven wereldtitels in het zwaargewicht. Ter vergelijking: in de laatste tien jaar bezorgde alleen Noël van 't End Nederland een wereldtitel (categorie tot 90 kilogram).

Ook op de Olympische Spelen is het de boomlange Riner die de toon zet, want bij de Spelen van 2012 én 2016 veroverde hij goud, na brons in 2008. Helemaal onverslaanbaar is Riner overigens niet: op de door Grol gewonnen Grand Slam in Parijs van begin 2020 leed hij voor het eerst in bijna tien jaar een nederlaag, na 154 gewonnen wedstrijden op rij.

De wedstrijden in het zwaargewicht worden op vrijdag 30 juli afgewerkt. Het finaleblok is tussen 10.00 en 12.50 uur (Nederlandse tijd).

Naomi Osaka - Tennis

Het ging de laatste maanden meer dan ooit over Naomi Osaka. De 23-jarige Japanse besloot op Roland Garros niet aan te schuiven bij persconferenties, om zo aandacht te vragen voor de mentale gezondheid van tennissers, maar veroorzaakte een ongewilde storm van kritiek. Ze trok zich terug, onthulde al jaren soms last te hebben van depressies en liet zich even niet meer op de tennisbaan zien.

Uitgerekend op de Spelen in eigen land maakt Osaka haar rentree. De viervoudig Grand Slam-winnares, die bij de openingsceremonie het olympisch vuur aanstak, voelt zich mentaal en fysiek weer "kalm en fris" en geldt direct als een van de favorieten voor het goud. Onder anderen Simona Halep en Serena Williams ontbreken, al is wereldranglijstaanvoerder Ashleigh Barty wel van de partij.

Het olympisch tennistoernooi staat van 24 juli tot en met 1 augustus op het programma. De medailles worden op de laatste drie dagen verdeeld.

Armand Duplantis - Atletiek

In het polsstokhoogspringen zijn alle ogen gericht op sensatie Armand Duplantis. De Zweed met Amerikaanse roots schreef vorig jaar september historie door bij de Diamond League in Rome het 26 jaar oude wereldrecord van Sergei Bubka te verbeteren door over 6,15 meter te springen.

Hoewel hij nog maar 21 jaar is, staat Duplantis nu al te boek als een van de beste polsstokhoogspringers aller tijden. Hij heeft ook het wereldrecord indoor (6,18 meter) al te pakken, werd eerder dit jaar Europees kampioen indoor en ging recent bij de FBK Games in Hengelo als eerste atleet ooit over de 6 meter.

De kwalificaties voor het polsstokhoogspringen zijn op 31 juli. De finale is drie dagen later.

Filippo Ganna - Wielrennen

De uitdaging om voor olympisch goud op de tijdrit te gaan, is voor Filippo Ganna niet genoeg: de wereldkampioen doet in Japan ook mee aan de ploegenachtervolging op de baan, waarop hij eveneens vol voor de olympische titel gaat.

Bij de tijdrit op de weg is de 24-jarige Ganna de grote favoriet. Hij onderstreepte zijn status als wereldkampioen onder meer in mei, door de openingstijdrit én de afsluitende tijdrit op zijn naam te schrijven. Een maand eerder verrichtte hij al veel werk op de baan, in de hoop Italië aan olympisch goud te helpen nadat hij in 2016, 2018, 2019 en 2020 al wereldkampioen was geworden met de ploeg.

De tijdrit bij de mannen is op 28 juli. De ploegenachtervolging op de baan is op 2, 3 en 4 augustus.

Caeleb Dressel - Zwemmen

Het zou zomaar kunnen dat Caeleb Dressel straks met meerdere gouden medailles om zijn nek in het vliegtuig naar huis zit. De 24-jarige Amerikaan pakte in 2016 al twee olympische titels met de estafetteploeg en is sindsdien uitgegroeid tot een meervoudig wereldkampioen op de vrije slag én de vlinderslag.

Op de WK langebaan van 2017 en 2019 veroverde Dressel in totaal dertien gouden medailles. Op onder meer de 50 meter vrije slag, de 100 meter vrije slag en de 100 meter vlinderslag bleek hij tijdens beide edities onverslaanbaar, waardoor hij in Tokio op meerdere nummers als absolute topfavoriet geldt.

Het olympisch zwemtoernooi is van 24 juli tot en met 1 augustus.

Katie Ledecky - Zwemmen

Op zwemster Katie Ledecky staat al jaren geen maat en dat zal in Tokio naar verwachting niet anders zijn. De 24-jarige Amerikaanse veroverde al vijf keer olympisch goud - één als vijftienjarige in 2012 en vier in 2016 - en hoopt dat aantal in Tokio minimaal te verdubbelen.

Sinds haar majestueuze optreden van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro presteerde Ledecky door toedoen van ziekte en de coronapandemie iets minder dominant dan verwacht, maar bij de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden voor de Spelen liet ze overduidelijk zien een klasse apart te zijn. De drievoudig wereldrecordhoudster doet mee aan de 200, 400, 800 én 1.500 meter vrije slag, net als aan de 4x100 en 4x200 meter estafette.

Het olympisch zwemtoernooi is van 24 juli tot en met 1 augustus.

Luka Doncic - Basketbal

De Amerikaanse basketballers zijn natuurlijk de grote favoriet voor goud, maar twee nederlagen in de oefencampagne toonden aan dat andere landen ook stiekem mogen dromen van de olympische titel. Slovenië heeft met Luka Doncic (22) een absolute superster in zijn ploeg, die bovendien in zijn nog jonge carrière bewezen heeft dat hij zijn teams naar grote prijzen kan leiden.

De guard van NBA-club Dallas Mavericks gidste Real Madrid als negentienjarig talent naar de EuroLeague-eindzege, de belangrijkste prijs in het Europese basketbal. En Doncic was in 2017 de uitblinker toen Slovenië verrassend voor het eerst Europees kampioen werd. Een olympische titel voor de Slovenen zou de grootste surprise uit de loopbaan van Doncic zijn.

Het basketbaltoernooi begint op 25 juli. De finale bij de mannen is op zaterdag 7 augustus om 4.30 uur Nederlandse tijd.