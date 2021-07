De Oranjevrouwen staan zaterdag op de Olympische Spelen voor een zware opgave tegen Brazilië en in het bijzonder Marta. De 35-jarige aanvaller, zesvoudig wereldvoetbalster van het jaar, is een voorbeeld voor veel Nederlandse spelers.

"Ze is geweldig, ik heb altijd met veel plezier naar Marta gekeken", vertelt de zes jaar jongere Daniëlle van de Donk vrijdag in Chiba, waar Oranje verblijft en traint. "Speelsters van mijn leeftijd hebben haar altijd als boegbeeld van het vrouwenvoetbal gezien. Hartstikke leuk om tegen haar te spelen. Althans, als we haar in bedwang kunnen houden."

De Chinese defensie slaagde daar woensdag niet in. Brazilië begon in groep F met een 5-0-overwinning, mede door twee goals van Marta. De 160-voudig international, die in 2002 debuteerde in de nationale ploeg, werd zo de eerste speelster ooit die scoorde op vijf verschillende Olympische Spelen.

Bondscoach Sarina Wiegman keek de wedstrijd terug en was onder de indruk. "Marta is op leeftijd, maar nog altijd ontzettend belangrijk voor Brazilië. Ze is vaardig aan de bal en geeft leiding. Het is een persoonlijkheid, niet alleen in Brazilië maar ook wereldwijd."

Marta juicht na een van haar goals tegen China. Marta juicht na een van haar goals tegen China. Foto: Getty Images

'Verdedigend laten ze weleens een steekje vallen'

Zowel Van de Donk als Wiegman benadrukt wel dat Brazilië meer is dan Marta alleen. "Het zijn allemaal technisch vaardige spelers en ze hebben veel ervaring", vertelt Van de Donk. "Het wordt een mooie test voor ons, een wedstrijd van hoog niveau."

Wiegman: "Vooral de Braziliaanse aanval is sterk, maar verdedigend laten ze nog weleens een steekje vallen. Daar zien we zeker mogelijkheden."

Bij een overwinning op Brazilië is Oranje zo goed als zeker van groepswinst, nadat woensdag met bizarre cijfers (10-3) van Zambia werd gewonnen. "Het wordt een totaal andere wedstrijd dan tegen Zambia", zegt Wiegman. "Dat moet je niet met elkaar vergelijken. Er is ook niemand in de selectie die nu lichtzinnig denkt door de ruime overwinning op Zambia. We willen heel goed voetbal laten zien."

Nederland tegen Brazilië begint zaterdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd) in Miyagi. Het wordt de zesde confrontatie ooit tussen de twee landen. Nederland won nog geen enkele keer.

