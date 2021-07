De Algerijnse judoka Fethi Nourine heeft zich na de loting teruggetrokken van de Olympische Spelen. Hij zou in de tweede ronde mogelijk uitkomen tegen de Israëliër Tohar Butbul, en dat wil hij niet om politieke redenen.

"Ik heb hard gewerkt om hier te komen", verklaarde Nourine voor de Algerijnse televisie. "Ik steun echter de Palestijnen in hun conflict met Israël. Deze zaak is veel belangrijker dan mijn eigen ambities. Mijn beslissing is daarom ook definitief."

De dertigjarige Nourine was in de eerste ronde van de categorie tot 73 kilogram gekoppeld aan Mohamed Abdalrasool uit Soedan. De loting wees uit dat de winnaar in de tweede ronde een krachtmeting wacht met Butbul, die in de openingsronde een bye heeft.

"We hadden geen geluk met de loting", zei Amar Ben Yaklif, de coach van Nourine, volgens Algerijnse media als toelichting op het besluit. "We konden niet anders dan ons terugtrekken. Dit is de juiste beslissing."

Het is niet de eerste keer dat Nourine zich op een toernooi terugtrekt omdat hij geen Israëliër wil treffen. Bij de wereldkampioenschappen judo van 2019, ook in Tokio, meldde de Algerijn zich ook af toen hij Butbul dreigde tegen te komen.

Namens Nederland doet niemand mee in de gewichtsklasse tot 73 kilogram. Het olympisch judotoernooi begint zaterdag en duurt een week.