Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben alle Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen vrijdag succes gewenst. Het echtpaar volgt het sportevenement in tegenstelling tot in andere jaren vanuit huis.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

"Ook al kunnen wij niet in Tokio zijn, wij zullen jullie wedstrijden volgen en hebben alle vertrouwen in mooie en succesvolle Spelen. Nederland kijkt uit naar jullie prestaties. Geniet van jullie deelname", richt het koningspaar zich tot de Nederlandse olympiërs.

Ruim een week geleden werd al bekend dat Willem-Alexander niet naar Tokio afreist om de Spelen bij te wonen. Wel opent hij vrijdag het Olympic Festival in Scheveningen, waar medaillewinnaars bij terugkomst gehuldigd worden, het mogelijk is kennis te maken met bepaalde sporten en op grote schermen naar de wedstrijden kan worden gekeken.

Sinds de Winterspelen van 1994 in het Noorse Lillehammer was de koning altijd bij de Winter- en Zomerspelen aanwezig. De enige uitzondering was 2002, toen Willem-Alexander in Salt Lake City verstek moest laten gaan wegens zijn huwelijksreis.

De koning was tussen 1998 en 2013 lid van het internationaal olympisch comité (IOC) en sinds 2016 is hij erelid.

De Olympische Spelen gaan vrijdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd) officieel van start met de openingsceremonie. In de afgelopen dagen begon het evenement al officieus met sporten als voetbal en softbal.