Het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio heeft vrijdag, de dag van de openingsceremonie, negentien nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Sinds 1 juli staat de teller op 106.

In drie van de nieuwe gevallen gaat het om atleten. Volgens de organisatoren was een van de betrokken atleten een nauw contact van een beachvolleyballer uit Tsjechië die eerder positief was getest. Meer gegevens over de atleten zijn niet bekendgemaakt.

De Nederlandse ploeg werd de afgelopen dagen opgeschrikt door drie coronabesmettingen. Skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van de roeiploeg werden positief getest.

Desondanks bleef chef de mission Pieter van den Hoogenband donderdag rustig. "We hebben het onder controle", zei hij. "Dit is een scenario waar we eigenlijk al rekening mee hadden gehouden."

Sinds woensdag worden er in Japan al olympische wedstrijden gehouden in onder meer softbal en voetbal. De Spelen worden vrijdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd) officieel geopend.

Vanwege de coronabeperkingen wordt het een sobere plechtigheid. Net als bij de meeste sportwedstrijden is er geen publiek welkom.