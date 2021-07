Kira Toussaint geldt bij de Olympische Spelen in Tokio als een outsider voor de medailles op de 100 meter rugslag. De 27-jarige zwemster heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, mede dankzij het dieptepunt uit haar carrière.

Bij de EK langebaan in mei verviel Toussaint even in een oude fout. "Ik was zó zenuwachtig voor de series van de 50 meter rugslag", zegt de Nederlandse in gesprek met NU.nl. "Ik was misselijk en zei tegen mijn coach: 'Dit slaat echt helemaal nergens op.'"

In het verleden hadden die zenuwen Toussaint misschien zo verlamd, dat ze een goed resultaat kon vergeten. Maar door de lessen van de afgelopen drie jaar kon de Amstelveense nu een knop omzetten.

"In de halve finales en de finale was ik veel rustiger", aldus Toussaint, die in Boedapest goud won op de 50 meter rugslag en daarmee haar eerste grote titel op de langebaan pakte. "Zenuwen zullen er altijd zijn, maar ik heb de juiste manier gevonden om daarmee om te gaan."

Dopingzaak veranderde alles

Toussaint, de dochter van voormalig olympisch zwemkampioene Jolanda de Rover, gold altijd al als een talent, maar in het begin van haar carrière kwam ze nog niet in de buurt van de wereldtop. Bij haar olympische debuut in 2016 eindigde ze als achttiende op de 100 rug.

Alles veranderde toen de rugslagspecialiste eind 2018 positief testte op het verboden middel tulobuterol. Na een maandenlange strijd met de internationale zwembond FINA werd Toussaint vrijgesproken, omdat de positieve test was veroorzaakt door toegestane medicatie die Toussaint gebruikt.

"Sinds die dopingzaak afgerond is, heb ik echt een heel grote stijgende lijn laten zien", zegt Toussaint. "In mijn prestaties, maar ook in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb vooral heel erg het idee dat mijn tijd in het zwemmen nú is. Ik ben fit en alles lijkt te lukken. Dus kom maar op met die Spelen."

De Noord-Hollandse ziet een direct verband tussen de dopingzaak en haar sterke resultaten in de laatste twee jaar. "Omdat die gebeurtenis me heeft laten zien hoe strijdbaar ik ben. En omdat ik merkte dat ik het verschrikkelijk vond dat ik een paar maanden niet mocht zwemmen. Tegelijkertijd realiseer ik me ook beter dat zwemmen niet het allerbelangrijkste is. Dus als het een keertje niet lukt bij een wedstrijd, stort niet meteen mijn hele wereld in."

'Ik neem niet meer voor lief dat ik getalenteerd ben'

Toussaint is haar sport ook professioneler gaan aanpakken. "Vroeger nam ik het meer voor lief dat ik getalenteerd was, ik was wel tevreden met waar ik stond. Nu heb ik mijn carrière veel meer in eigen hand genomen. Bij alles wat ik moet doen, denk ik nu: is dit wel goed voor mij?"

Die nieuwe aanpak leverde sinds 2019 drie individuele Europese titels op: twee op de kortebaan en één op de langebaan. Bij de Spelen zal goud op de 100 rug heel lastig worden, want met haar in april gezwommen Nederlands record van 58,65 seconden zit ze nog ruim een seconde boven het wereldrecord, dat de Australische Kaylee McKeown vorige maand op 57,45 zette.

"Dat is nog een flinke stap", aldus Toussaint. "Maar ik denk dat ik zeker bij de beste acht van de wereld hoor en dus de finale moet kunnen halen. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren."

De series van de 100 rug zijn zondag vanaf 12.00 uur Nederlandse tijd. De finale is dinsdag om 3.59 uur.