De schrik zit er flink in bij de Nederlandse ploeg na de positieve coronagevallen van de afgelopen dagen. Handboogschutster Gabriela Schloesser-Bayardo komt amper nog buiten haar kamer in het olympisch dorp.

"Ik zie soms alleen wat vrienden uit Mexico", zegt Schloesser-Bayardo, een geboren Mexicaanse. "Als ik moet eten, dan ga ik voor een paar minuten naar de eetzaal, maar ik ben dan snel weer terug op mijn kamer."

De Nederlandse ploeg werd de afgelopen dagen opgeschrikt door drie positieve gevallen: skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van de roeiploeg.

"We wisten weliswaar dat dit kon gebeuren, maar het is niet fijn om te horen dat iemand uit je eigen team besmet is", aldus Schloesser-Bayardo, die vrijdag in Tokio in actie kwam in de kwalificatie.

"We zijn nu nóg voorzichtiger. Chef de mission Pieter van den Hoogenband heeft ook gezegd: alsjeblieft, houd afstand, doe dit wel en doe dit niet. Ja, ik heb het idee dat iedereen zich daar goed aan houdt. NOC*NSF, het IOC en de organisatie van Tokio 2020 doen alles wat ze kunnen."

"In de eerste dagen dat we hier in Japan zaten, was ik wel een beetje nerveus. Je denkt dan toch: heb ik er alles aan gedaan om gezond te blijven? Deze week ben ik wat minder bang. Ik weet dat ik er alles aan doe om te voorkomen dat ik besmet raak. Als ik toch corona krijg, is dat pech."