Van de drie Nederlandse handboogschutters heeft Steve Wijler vrijdag in de kwalificatie op de Olympische Spelen de beste score neergezet. De 24-jarige Limburger mag daarom zaterdag met Gabriela Schloesser-Bayardo schieten in de gemengde landenwedstrijd. Ze behoren tot de kanshebbers op een medaille.

Wijler schoot met 72 pijlen 675 punten bij elkaar, goed voor de zesde plek in het klassement. Hij won daarmee de interne wedstrijd met Sjef van den Berg (achtste met 670 punten) en Gijs Broeksma (veertiende met 667).

De teamleiding had bepaald dat degene die het beste zou presteren in de zogeheten rankingsronde, op basis waarvan de indeling van de knock-outwedstrijden wordt gevormd, in de gemengde wedstrijd mag uitkomen met Schloesser-Bayardo.

"Ik ben immens blij dat ik het mag doen, we gaan proberen goud te halen. Vol gas, ik wil er zaterdag direct een klap op geven. Het is de eerste keer dat dit mixevent op het programma staat bij de Spelen. Het zou toch geniaal zijn als wij dan de eerste medaille voor Nederland kunnen pakken?", aldus Wijler.

"Ik heb op het trainingskamp heel veel rondjes gedraaid met Gaby. Wij schieten in een andere volgorde dan zij met Sjef doet. Bij hen staat Gaby voorop en schiet Sjef erna, bij ons is het andersom. Ik vind het fijner om te openen. Zodra de toeter gaat, op de lijn stappen en gas erop, daar voel ik me comfortabel bij. Ik voel me tegengehouden als daar iemand voor me staat."

Gabriela Schloesser-Bayardo komt met Steve Wijler uit in de landenwedstrijd. Foto: ANP

Twintigste score Schloesser-Bayardo

Eerder op vrijdag zette Schloesser-Bayardo de twintigste score neer in de kwalificatie van de recurve. Alle schutters gingen sowieso door naar de volgende fase, maar de kwalificatie was van belang om duidelijkheid te scheppen over de tegenstanders in die knock-outfase, die volgende week vrijdag op het programma staat.

Schloesser-Bayardo, die als geboren Mexicaanse sinds 2018 voor Nederland uitkomt, kwam met 72 pijlen tot een totaal van 652. Ze schoot de pijl 23 keer in de 10, de maximale score.

De 27-jarige Schloesser-Bayardo is de eerste vrouwelijke handboogschutter ooit die voor Nederland uitkomt op de Spelen. Vijf jaar geleden op de Spelen in Rio de Janeiro behoorde ze nog tot de Mexicaanse ploeg.

Bayardo, zoals haar achternaam toen nog luidde, kreeg in die tijd een relatie met de Nederlandse handboogschutter Mike Schloesser en verhuisde enkele jaren geleden naar Limburg. Ze deed een inburgeringscursus en kreeg een Nederlands paspoort, waardoor ze nu Nederland vertegenwoordigt in Tokio.

Oranje ook in landenwedstrijd kanshebber

Wijler, Van den Berg en Broeksma doen maandag als team mee aan de landenwedstrijd. Oranje is ook daarin kansrijk op een medaille. Nederland plaatste zich na Zuid-Korea als tweede voor de knock-outfase, waarin het instroomt in de kwartfinales. Volgende week zaterdag is de individuele wedstrijd, waar Wijler, Van den Berg en Broeksma ieder aan meedoen.

Wietse van Alten was in 2000 de laatste Nederlandse medaillewinnaar in het handboogschieten (brons). Rick van der Ven (Londen 2012) en Van den Berg (Rio 2016) grepen daarna op de Spelen net naast een medaille, beiden eindigden als vierde.

Routinier Van der Ven kreeg kort voor de Spelen van Tokio te horen dat hij zijn plek in het team moest afstaan aan de talentvolle Broeksma, die veel progressie heeft geboekt.

Bondscoach Ron van der Hoff denkt dat Oranje met Broeksma in de ploeg de grootste kans heeft op een medaille in Japan. De 21-jarige handboogschutter bewees met een sterk optreden in de kwalificatie dat hij niet voor niets is uitgekozen.