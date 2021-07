Handboogschutster Gabriela Schloesser-Bayardo heeft vrijdag de twintigste score neergezet in de kwalificatie van de recurve op de Olympische Spelen in Tokio.

Alle schutters gingen sowieso door naar de volgende fase, maar de kwalificatie was van belang om duidelijkheid te scheppen over de tegenstanders in die knock-outfase, die vrijdag 30 juli op het programma staat.

De geboren Mexicaanse, die sinds 2018 voor Nederland uitkomt, kwam met 72 pijlen tot een totaal van 652. Ze schoot de pijl 23 keer in de 10, de maximale score.

Individueel lijkt Schloesser-Bayardo geen medaillekandidaat, maar bij de gemengde landenwedstrijd heeft ze meer kans. Ze vormt zaterdag een koppel met Sjef van den Berg, Steve Wijler of Gijs Broeksma. Een medaille is dan het doel.

"Ik hoop dat de jongens goed gaan schieten, ik zie wel wie het wordt. I hope for the best. We gaan voor een medaille", aldus Schloesser-Bayardo.

Gabriela Schloesser-Bayardo. Gabriela Schloesser-Bayardo. Foto: ANP

In Rio kwam Schloesser-Bayardo uit voor Mexico

De 27-jarige Schloesser-Bayardo is de eerste vrouwelijke handboogschutter ooit die voor Nederland uitkomt op de Spelen. Vijf jaar geleden op de Spelen in Rio de Janeiro behoorde ze nog tot de Mexicaanse ploeg.

Bayardo, zoals haar achternaam toen nog luidde, kreeg in die tijd een relatie met de Nederlandse handboogschutter Mike Schloesser en verhuisde enkele jaren geleden naar Limburg.

Ze deed een inburgeringscursus en kreeg een Nederlands paspoort, waardoor ze nu Nederland vertegenwoordigt in Tokio.