De Nederlandse mannen-dubbelvier, die topfavoriet is voor goud, heeft zich vrijdag overtuigend geplaatst voor de finale bij de Olympische Spelen in Tokio. Ook de vrouwen bereikten de eindstrijd in de dubbelvier.

Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers en Tone Wieten eindigden in de heats van de dubbelvier als eerste, genoeg voor een rechtstreekse plek in de A-finale van dinsdag (2.58 uur Nederlandse tijd).

De wereldkampioenen van 2019, het vlaggenschip van de Nederlandse roeiploeg, hadden op de Sea Forest Waterway bijna twee seconden voorsprong op de nummer twee Australië. Groot-Brittannië eindigde op 2,21 seconden als derde.

Bij de vrouwen hadden Inge Janssen, Laila Youssifou, Nicole Beukers en Olivia van Rooijen op de eerste dag van het olympische roeitoernooi genoeg aan een tweede plek in de heats om de finale te halen. Het Nederlandse kwartet werd tweede op 1,14 seconden van Duitsland.

Melvin Twellaar en Stef Broenink maakten bij hun eerste optreden een uitstekende indruk in de dubbeltwee. Het Nederlandse duo zette in zijn serie zelfs een olympisch record op de klokken: 6.06,38.

Roos de Jong en Lisa Scheenaard plaatsten zich ook voor de halve finales van de dubbeltwee. De Nederlandse vrouwen wonnen hun heat in 6.49,90.

Skiffeuse Souwer naar kwartfinales

Sophie Souwer plaatste zich rechtstreeks voor de kwartfinales van de skiff. De 34-jarige Nederlandse eindigde in haar serie als tweede achter de ervaren Nieuw-Zeelandse Emma Twigg.

Finn Florijn slaagde er bij de mannen in de skiff niet in een directe plek in de kwartfinales af te dwingen. De 21-jarige Leidenaar, de jongste roeier uit de Nederlandse equipe, kwam in zijn serie als vierde over de finishlijn en dat betekende een doorverwijzing naar de herkansingen.

