De twee sporters en het staflid van de Nederlandse sportploeg die in aanloop naar de Olympische Spelen in Japan positief hebben getest op het coronavirus, zaten afgelopen zaterdag in hetzelfde vliegtuig van Amsterdam naar Tokio. Dat bevestigt NOC*NSF donderdag naar aanleiding van berichtgeving in het AD.

"Het klopt, maar verder kunnen we daar niet zoveel mee", meldt een woordvoerder van de sportkoepel. "We willen wel heel graag weten waar deze positieve testen vandaan komen."

Alle sporters van 'TeamNL' zijn voor vertrek naar Japan drie keer getest op het coronavirus. Desondanks moest skateboardster Candy Jacobs woensdag in quarantaine na een positieve test. Een dag later volgden taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van de roeiploeg. Jabobs en Oogink kunnen olympische deelname hierdoor vergeten.

Hoewel een duidelijke bron van de besmettingen ontbreekt, is het niet uitgesloten dat er meer positieve gevallen zullen volgen. "We wachten af wat de uitslagen van morgen zijn. Maar ook die van overmorgen en de dagen erna", zegt de woordvoerder.

Tientallen sporters en begeleiders in vliegtuig

Op de betreffende vlucht van Amsterdam naar Tokio zaten enkele tientallen sporters en begeleiders. Volgens het AD zaten onder anderen de Nederlandse hockeymannen, de beachvolleyballers, Tom Dumoulin en Kiki Bertens in het toestel.

"Iedereen heeft z'n stoelnummer moeten invullen, dus ze kijken de tests van degenen die in de buurt hebben gezeten van de positieve gevallen heel goed na. Als daar aanleiding voor is, wordt er aanvullend getest", zo luidt de verklaring van NOC*NSF.

Volgens de sportkoepel is daar momenteel geen sprake van. "Het staat in de regels heel nauw omschreven wanneer je een zogeheten close contact bent. Voor in het vliegtuig is dat zelfs tot op de stoelrijen nauwkeurig vastgelegd. Wie z'n mondkapje heeft opgehouden, wat ook in het vliegtuig verplicht is, wordt niet als close contact gezien."

Vrijwel alle olympische sporters en begeleiders zijn voor vertrek gevaccineerd tegen COVID-19, een enkeling uitgezonderd. Gedurende de Spelen moet er dagelijks een buisje speeksel ingeleverd worden voor onderzoek.