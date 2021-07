Ranomi Kromowidjojo begint dit weekend in Tokio aan haar vierde Olympische Spelen. De drievoudig olympisch kampioene geldt niet langer als de topfavoriet op de korte vrijeslagnummers, maar zeker op de 50 vrij zou ze zomaar kunnen verrassen.

Favorietenlijstjes? Die zijn meer iets voor journalisten, zegt Kromomwidjojo met een lach. "Ik heb geen idee hoe hoog ik sta", aldus de dertigjarige Groningse in gesprek met NU.nl. "Ik weet wel dat ik me dit hele seizoen al sterk voel."

'Kromo' koos er samen met haar coaches bewust voor om het extra jaar door het uitstel van de Spelen te gebruiken om veel te racen in haar trainingen. "Hoe moe ik ook was, ga op dat blok staan en haal het maximale er maar uit. Fysiek én mentaal word je daar beter van."

"Bij de Amerikaanse en Australische trials van twee maanden geleden zwom een aantal vrouwen megagoed, maar je zag ook een paar dames die geen heel bijzondere tijden neerzetten. Voor hen lijkt dat jaartje extra niet heel veel te hebben gebracht. Dan ben ik toch blij met hoe wij het hebben aangepakt binnen de mogelijkheden die we hadden met corona."

Kromowidjojo bewees de afgelopen maanden vooral op de 50 meter vrije slag dat ze nog steeds tot de wereldtop behoort. De olympisch kampioene van 2012 werd in mei Europees kampioen op het sprintnummer en heeft met 23,97 seconden de op twee na snelste tijd van het jaar achter haar naam staan. Alleen de Australische vrouwen Emma McKeon (23,93) en Cate Campbell (23,94) waren een fractie sneller.

De crux is volgens Kromowidjojo dat ze de verleiding weerstaat om vanaf het begin voluit te gaan, zodat ze in het tweede deel van haar race nog wat over heeft. "Ik moest het vertrouwen krijgen dat ik op 98 procent kan beginnen in plaats van op 100 procent. Dat heb ik het afgelopen jaar gefinetuned, vooral ook door al die races in de trainingen."

'Het helpt dat ik al drie Spelen heb meegemaakt'

Vijf jaar geleden werd Kromowidjojo bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro als titelverdediger vijfde op de 100 vrij en zesde op de 50 vrij, terwijl ze met de Nederlandse estafetteploeg niet verder kwam dan de vierde plaats op de 4x100 meter vrij.

"Maar ik vind de Spelen nog steeds de allerleukste wedstrijden die er zijn", aldus Kromowidjojo. "Door alles wat erbij komt kijken, merk je elke keer weer dat de Spelen zoveel groter zijn dan bijvoorbeeld een WK."

In Tokio is dat niet alleen alle extra aandacht, maar ook de strenge coronaregels. "Die vallen voor mij onder de categorie: dealen met wat nodig is om hard te kunnen zwemmen. Het zal ook wel helpen dat ik al drie Spelen heb meegemaakt. Ik heb een berg ervaring en die ga ik lekker gebruiken in Japan."

Kromowidjojo komt dit weekend voor het eerst in actie, met de series (zaterdag) en de finale van de 4x100 vrij. De finales in het zwemmen zijn altijd in de Nederlandse nacht (vanaf 3.30 uur), terwijl de series in de Japanse avond worden afgewerkt (vanaf 12.00 uur Nederlandse tijd).