Brazilië is het olympisch voetbaltoernooi donderdag goed begonnen. De ploeg van onder meer Ajacied Antony won dankzij een hattrick van Richarlison met 4-2 van Duitsland.

De 24-jarige Richarlison noteerde al zijn treffers in het eerste half uur. Bij zijn eerste doelpunt werd hij fraai diep gestuurd door Antony, die de Everton-speler daarmee alleen voor de keeper zette. Richarlison schoot in eerste instantie nog tegen doelman Florian Müller op, maar prikte in de rebound wel raak.

Brazilië had de voorsprong voor rust nog verder uit kunnen bouwen. Matheus Cunha miste in blessuretijd echter een strafschop. Nadiem Amiri bracht de marge een kwartier na rust iets terug. Zes minuten later kwam Duitsland met tien man te staan doordat Maximilian Arnold tegen zijn tweede gele kaart aanliep.

Met een man minder noteerde Duitsland via Ragnar Ache in de 83e minuut nog wel de aansluitingstreffer. Diep in blessuretijd bepaalde Paulinho de eindstand. Antony werd een kwartier voor tijd gewisseld.

Brazilië speelt op de Olympische Spelen in de groepsfase ook nog tegen Ivoorkust en Saoedi-Arabië. Het Zuid-Amerikaanse land verdedigt de olympische titel van 2016. Nederland is niet vertegenwoordigd in het mannentoernooi.

Argentinië verrassend onderuit tegen Australië

Argentinië verloor verrassend van Australië (0-2). Lachlan Wales en Marco Tilio maakten de doelpunten in Sapporo. Argentinië speelde in de tweede helft met een man minder. Francisco Ortega kreeg in blessuretijd van de eerste helft twee gele kaarten.

Eerder op donderdag ging Frankrijk hard onderuit tegen Mexico (4-1). Alexis Varga, Sebastian Cordova, Uriel Antuna en Eduardo Aguirre maakten de doelpunten voor Mexico. Pierre-André Gignac benutte bij een achterstand van 2-0 een strafschop voor Frankrijk.

Ook Spanje stelde teleur tijdens de eerste groepswedstrijd. De ploeg bleef tegen Egypte steken op een gelijkspel (0-0). Spanje kan tijdens de Spelen beschikken over Unai Simon, Eric García, Pedri, Dani Olmo en Mikel Oyarzabal. Zij maakten ook deel uit van de Spaanse selectie voor het EK. Ook Dani Ceballos (Real Madrid) en Óscar Mingueza (Barcelona) zijn naar Japan gereisd.