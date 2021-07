Bauke Mollema is de belangrijkste troef om zaterdag na Hennie Kuiper in 1972 als tweede Nederlandse man olympisch kampioen te worden in de wegrit. De 34-jarige renner, die deze maand zijn topvorm toonde met een ritzege in de Tour de France, heeft van de Spelen in Tokio echt een doel gemaakt.

Amper vier uur nadat hij in Parijs het einde van zijn elfde Tour had gehaald, zat Mollema al in een vliegtuig naar Tokio. Er was geen tijd voor het traditionele biertje op de Champs-Élysées of een goed diner met zijn ploeggenoten na drie weken fietsen.

"Maar eerlijk gezegd had ik daar ook helemaal geen zin in", zegt de klimmer van Trek-Segafredo. "Tijdens de laatste week van de Tour heb ik namelijk al veel aan de Spelen gedacht. Ik kijk al uit naar deze wedstrijd sinds het parcours van de wegrit bekend is."

In het mannenwielrennen gelden de Olympische Spelen traditioneel niet als een van de grootste prijzen, maar voor Mollema heeft het mondiale sportevenement altijd een speciale betekenis gehad.

"Van jongs af aan zat ik bij de Zomer- en Winterspelen twee weken voor de televisie. Voor mij zijn de Spelen specialer dan een EK of WK. Het is natuurlijk maar eens in de vier jaar. Dit is mijn tweede keer en waarschijnlijk ook mijn laatste kans."

Bauke Mollema eindigde in 2016 als zeventiende in de olympische wegrit. Foto: ANP

'Het wordt een slijtageslag'

Mollema hoort met de Nederlandse ploeg (Tom Dumoulin, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en baanrenner Yoeri Havik) niet tot de topfavorieten in de 234 kilometer lange koers rond de Mount Fuji. Die rol is weggelegd voor de Belg Wout van Aert en de Sloveense Tour-winnaar Tadej Pogacar.

Maar Mollema heeft de afgelopen jaren bewezen dat hij in eendagskoersen op een zwaar parcours uitstekend uit de voeten kan. De renners moeten zaterdag over vijf pittige bergen, met de Mikuni Pass (6,7 kilometer à 10,1 procent) als zwaarste obstakel. De Belg Remco Evenepoel vergeleek de wegrit al met de Clásica San Sebastian, de klassieker die Mollema in 2016 vlak voor de Spelen van Rio op zijn naam schreef.

"We hebben het parcours al goed kunnen verkennen en het is erg mooi", zegt de Groninger. "De Mikuni Pass is supersteil en extreem zwaar, de andere klimmen zijn goed te doen. Ik verwacht een heel zware koers, met dit warme weer wordt het een slijtageslag."

Mollema heeft er vertrouwen in dat hij een hoofdrol kan spelen in Japanse hitte, ook omdat hij nog geen twee weken geleden op fraaie wijze de veertiende etappe van de Tour won. "Of ik de kopman ben zaterdag? Ha, dat mogen jullie invullen, maar het is geen gekke gedachte gezien de eendagskoersen van de laatste tijd. Ik geloof dat ik ver kan komen als de benen goed zijn."

De wegrit voor de mannen begint zaterdag om 4.00 uur Nederlandse tijd. De finish wordt verwacht rond 11.00 uur.