De Nederlandse sportploeg op de Olympische Spelen van Tokio wordt vrijdag bij de openingsceremonie vertegenwoordigd door 42 atleten en stafleden. Dat is slechts een klein deel van de ploeg, die uit 288 sporters bestaat.

Niet alle atleten zijn al in Tokio en een behoorlijk deel van de ploeg komt op de eerste dagen van de Spelen al in actie. "Het aantal sporters dat meeloopt, is kleiner dan bij eerdere Spelen", zei chef de mission Pieter van den Hoogenband in het olympisch dorp.

"We hebben nog niet de hele ploeg binnen, een behoorlijk aantal sporters verblijft elders en een groot deel komt al heel vroeg in actie. Ik hoor van andere landen ook dat ze met kleinere delegaties dan normaal meelopen. Sporters zijn voorzichtig, want ze willen zo vlak voor de Spelen niet het risico lopen besmet te raken. De keuze is vrij voor iedereen, dat respecteren we."

Met 288 sporters heeft Nederland de grootste sportploeg ooit naar Japan gestuurd. Het vorige record stond op 242 sporters, bij de vorige Spelen, van 2016 in Rio de Janeiro. De ploeg in Japan telt 177 debutanten.

"We zijn in 25 van de 33 sporten aanwezig en gaan in 135 van de 339 medaille-evenementen van start", aldus Van den Hoogenband. De gemiddelde leeftijd van de ploeg, die voor 60 procent uit vrouwen bestaat, is 28 jaar.

Atleet Churandy Martina en skateboardster Keet Oldenbeuving zijn de Nederlandse vlaggendragers tijdens de openingsceremonie. Atleet Churandy Martina en skateboardster Keet Oldenbeuving zijn de Nederlandse vlaggendragers tijdens de openingsceremonie. Foto: NOC*NSF

Openingsceremonie zal sober verlopen

Anders dan bij voorgaande edities zal de openingsceremonie van de Spelen in Japan niet uitmonden in een groot spektakelstuk. De ceremonie zal sober verlopen, met alleen een paar honderd officials als publiek.

"Het wordt sober, maar niettemin met prachtige Japanse esthetiek", zegt Marco Balich, de producent van vele openings- en sluitingsceremonies en adviseur van de ceremonies bij de Spelen in de Japanse hoofdstad. "Het wordt heel Japans, maar ook in overeenstemming met het hedendaagse sentiment, de realiteit."

De realiteit is dat het coronavirus zijn schaduw op het sportevenement werpt. De Spelen van Tokio zijn vanwege COVID-19 al met een jaar uitgesteld en zullen zich dit jaar in een compleet andere sfeer voltrekken. De angst voor besmettingen is nog altijd groot in Japan, waardoor tal van maatregelen zijn genomen om verspreiding te voorkomen. Het ingrijpendst is de afwezigheid van toeschouwers.

De openingsceremonie is traditioneel een grootse en spectaculaire aangelegenheid, die begint met een parade van de deelnemende landen, aangevoerd door de vlaggendragers. Bij de Spelen van 2016 in Rio marcheerden 12.600 sporters en officials het olympisch stadion in, in Tokio zal dat aantal flink lager liggen.