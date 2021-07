Kiki Bertens wist al vrij snel na Wimbledon dat ze op de Olympische Spelen afscheid zou nemen van de tennissport. Half juni maakte de Westlandse al bekend dat ze bezig is aan het laatste seizoen van haar carrière, waarna ze voor vertrek naar Tokio bekendmaakte in Japan haar laatste toernooi te spelen.

"Het is een beetje een combinatie van factoren. Het grasseizoen was niet heel fijn voor mijn lichaam en daarom is het lastig om 100 procent te zijn elke dag. Ten tweede is het lastig om het trainen nog op te brengen", zei de 29-jarige Bertens na een trainingssessie op het Ariake Tennis Park, met Demi Schuurs en twee Chinese speelsters.

"Ik heb na Wimbledon een paar dagen vrij genomen en wilde afwachten hoe het zou zijn als ik weer de trainingsbaan op zou stappen. Maar dat lukt gewoon niet meer en na drie of vier dagen merkte ik dat ik mentaal en fysiek niet fris was. Dan moet je eerlijk zijn, concluderen dat het beter is nu te stoppen en het op een goede en leuke manier afsluiten. Het moet geen strijd met jezelf worden."

Hoewel het Bertens' laatste toernooi wordt, benadert ze de Spelen niet anders dan de honderden evenementen waaraan ze al heeft deelgenomen. "Ik wil het wel serieus nemen. We zijn hier wel op een missie, of om te presteren, om het zo maar te zeggen. Dus ik probeer de uren wel zo goed mogelijk in te vullen. En dan zien we over een paar dagen wel waartoe het leidt."

'Olympische kriebels zijn wat minder'

Bertens bezoekt vrijdag de openingsceremonie voor de Spelen, hoewel ze dit weekend al in actie moet komen. "Ik heb Rio meegemaakt en het is heel erg anders, dat kan iedereen beamen. Je krijgt nu de olympische kriebels wat minder, maar misschien komen die morgen wat meer."

De tennissers verblijven vanwege de beperkte capaciteit niet in het olympische atletendorp, maar in een hotel. Bertens begint het toernooi zaterdag met een partij tegen Markéta Vondrousová. Ook maakt ze haar opwachting in het dubbelspel (met Schuurs) en gemengd dubbelspel.

De huidige nummer 21 van de wereld in het enkelspel hoopt haar loopbaan na een aantal moeizame maanden op een waardige manier af te kunnen sluiten. "De Spelen zijn voor Demi altijd een droom geweest. En voor mij kan het een droomeinde worden", aldus Bertens.

De vier Nederlandse tennissers in Tokio hebben nog altijd niet uitgemaakt met welke koppels ze in actie komen in het gemengd dubbelspel; Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer doen mee bij de mannen. De inschrijving sluit begin volgende week.