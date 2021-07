Skateboardster Candy Jacobs is donderdag nog altijd flink aangedaan doordat ze vanwege een positieve coronatest een streep zag gaan door haar Olympische Spelen. De 31-jarige Nederlandse zit nog zeker tien dagen opgesloten in het hotel, zonder dat ze bezoek kan ontvangen.

"Dit is de gekste situatie die ik ooit heb meegemaakt. Al mijn vrienden zitten in het olympisch dorp. Ze zijn zo dichtbij, maar ik kan ze niet zien", zegt Jacobs, die woensdag positief testte, in een videoboodschap op Instagram.

"Ik ben dankbaar voor de liefde en aardige berichten die ik krijg. Ik voel het echt, ondanks de situatie waarin ik zit. Dit is wel de laatste situatie waarin ik wil zijn. Ik voel me fysiek supergoed en vol energie, dat wordt wel iets om de komende dagen voor op te passen."

Jacobs zou maandag in actie komen op het onderdeel street. Skateboarden staat in Tokio voor het eerst op het olympische programma.

"Dit is een missie", vervolgt Jacobs. "Ik probeer het dag voor dag te bekijken en niet te ver vooruit te kijken. Ik heb nog een lange weg te gaan, dit is pas dag twee. Mijn hart doet pijn, maar ik kom hier doorheen."

Bij de Nederlandse ploeg voor de Olympische Spelen in Tokio zijn donderdag nog twee nieuwe coronagevallen ontdekt. Na Jacobs moesten ook taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van het roeiteam het olympisch dorp verlaten. De Olympische Spelen worden vrijdag officieel geopend.