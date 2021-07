Tom Dumoulin lijkt vooral in de tijdrit kans te hebben op een medaille bij de Olympische Spelen van Tokio, maar de dertigjarige renner is niet van plan om zich zaterdag te sparen in de wegrit.

"Ik wil er echt voor gaan zaterdag, het is de bedoeling dat ik volle bak rijd", zegt Dumoulin donderdag vanuit zijn Japanse hotel tijdens een digitaal persmoment. "Ik heb me voornamelijk voorbereid op de tijdrit, maar ga me pas na de wegrit op die wedstrijd focussen."

De olympische tijdrit is pas woensdag, waardoor de Limburger drie dagen rust heeft tussen zijn twee wedstrijden in Japan. "Bovendien ligt er hier echt een supermooi parcours", zegt Dumoulin over de 234 kilometer lange koers met vijf cols die boven de 1.000 meter hoogte komen. "Ik hoop een heel goede koers te rijden. Maar zelfs als het resultaat tegenvalt, is het niet slecht om de wegrit te rijden als extra prikkel. En dat zal me ook niet van de wijs brengen voor de tijdrit."

Dumoulin vormt zaterdag met Bauke Mollema, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en baanrenner Yoeri Havik de Nederlandse ploeg. Mollema is de kopman, terwijl Havik in het eerste deel van de koers zal knechten. De andere drie renners hebben een vrije rol.

"We hopen allemaal ver te komen", aldus Dumoulin. "En daar krijgen we ook de gelegenheid toe, al zullen we ook proberen Bauke bij te staan. We hebben een heel sterk team, maar we hoeven de koers niet te dragen. We hebben namelijk geen afmaker die de wedstrijd zeker gaat winnen."

Tom Dumoulin won in 2016 olympisch zilver op de tijdrit.

Dumoulin is blij weer renner te zijn

Goed zijn op de Olympische Spelen was het doel toen Dumoulin in mei een einde maakte aan een sabbatical van ruim drie maanden. De Giro-winnaar van 2017 voelde zich begin dit jaar niet meer gelukkig als wielrenner, maar genoot de laatste maanden weer volop van het topsportbestaan.

"De afgelopen periode was erg leuk, ik was weer blij om wielrenner te zijn. Ik had niets liever willen doen dan wat ik gedaan heb, dat is een goed teken. Na Tokio ga ik met mijn ploeg Jumbo-Visma om tafel zitten over hoe mijn carrière er verder uit zal zien, maar nu ben ik alleen bezig met deze wedstrijden. Ik voel me goed, ben gezond en sta waar ik wil staan."

Dumoulin voelt zich veilig in hotel van renners

Dumoulin krijgt voorlopig nog niet heel veel mee van de olympische sfeer, doordat hij met alle Nederlandse wielrenners in een hotel zit en niet in het olympisch dorp. De wegkoersen worden namelijk gehouden rond de Fuji Speedway, ruim 100 kilometer ten zuidwesten van Tokio.

"Het is wat anders dan vijf jaar geleden in Rio de Janeiro, toen we als wielrenners wel in het dorp zaten. Maar toch is het ook hier wel speciaal, iedereen is echt met de Spelen bezig."

Bijkomend voordeel is dat de renners weinig meekrijgen van de drie positieve tests bij de Nederlandse ploeg in het olympisch dorp. "Ik ben eigenlijk helemaal niet bezig met mogelijke coronabesmettingen", aldus Dumoulin. "Ik voel me veilig in ons hotel, de maatregelen zijn goed. Verder laten we het los, het is amper een onderwerp van gesprek."

De wegwedstrijd bij de mannen begint zaterdag om 4.00 uur Nederlandse tijd. De finish wordt verwacht rond 10.30 uur.