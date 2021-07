Sanne en Lieke Wevers verbraken donderdag in Tokio het stilzwijgen nadat de rechter op 30 juni had voorkomen dat Vincent Wevers mee zou gaan naar de Olympische Spelen. De zussen hebben het er nog altijd moeilijk mee dat hun vader en coach ontbreekt in Japan.

"Ik heb overwogen niet te gaan", vertelde Sanne Wevers na de podiumtraining in het Ariake Gymnastics Centre. "Het heeft me een dag of vijf gekost om de knoop door te hakken. Het is een groot besluit, een moeilijke keuze die ik voor mezelf heb gemaakt."

Wevers werd eerder dit jaar gepasseerd voor het begeleidingsteam voor de Spelen. Hij is een van de coaches tegen wie een onderzoek loopt bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) wegens grensoverschrijdend gedrag in het verleden. Een uitspraak is er nog niet en gymnastiekbond KNGU vreesde te veel onrust.

Wevers vocht het besluit met succes aan bij de kantonrechter, maar het hof in Arnhem oordeelde in een kort geding dat de KNGU rechtmatig had gehandeld. Na dat besluit sloegen Sanne en Lieke Wevers het laatste persmoment in de aanloop naar de Spelen over, maar nu laten de zussen zich alsnog uit.

Het afscheid van vader Vincent op Schiphol, een week geleden, viel zwaar. Maar Sanne Wevers wist dat het eraan kwam. "De dag dat ik besloot wel naar de Spelen te gaan heb ik de knop omgezet. Er zijn nog steeds moeilijke momenten. Het gemis is heel groot, dat neemt niemand weg."

Sanne Wevers en Lieke Wevers vinden het moeilijk dat hun vader en coach niet in Tokio is. Sanne Wevers en Lieke Wevers vinden het moeilijk dat hun vader en coach niet in Tokio is. Foto: ANP

Lieke Wevers: 'Keuze van turnbond zwaar onder de maat'

Afhaken was voor zus Lieke geen optie. "Ik ga gewoon door tot het doel bereikt is, maar wat wij onderweg zijn tegengekomen is absoluut niet wenselijk en verre van ideaal. Het is wel door mijn hoofd geschoten: hoe trekken we dit nog? Maar we zijn sterk, hebben het elke keer naast ons neergelegd als we een training ingingen. Daarom staan we hier fit en voorbereid. Maar ik denk niet dat mensen in de gaten hebben wat het van ons vraagt."

Waar zus Sanne nog enigszins op haar tong beet, was Lieke Wevers duidelijk: "Je wilt alles goed ingericht hebben, dat is uit professioneel belang. Daar heb je je beste coach voor nodig, met wie je het hele proces hebt gedaan. Hier staan de beste twaalf landen van de wereld en we zijn het enige team dat niet op de staf kan rekenen die nodig is voor topprestaties."

"Ik vind die keuze uit professioneel oogpunt zwaar onder de maat. En wat we dat hele jaar hebben meegemaakt: alle principes die ik heb, hebben ze in feite overboord gegooid. Het is niet alleen professioneel gezien, maar ook principieel gezien niet oké."

Sanne Wevers verdedigt in Tokio haar olympische titel op de balk. Het olympisch turntoernooi staat van 24 juli tot en met 3 augustus op het programma.