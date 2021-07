Chef de mission Pieter van den Hoogenband maakt zich geen zorgen na drie coronabesmettingen binnen de Nederlandse olympische ploeg in Tokio. Donderdag werden taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van de roeiploeg, dat anoniem wil blijven, positief getest. Woensdag was skateboardster Candy Jacobs al positief getest.

"We hebben het echt onder controle", aldus Van den Hoogenband bij een persmoment van NOC*NSF in de Japanse hoofdstad, een dag voor de opening van de Spelen.

"Ik bespeur ook niet iets van paniek of enorme stress binnen de ploeg. Dit is een scenario waar we eigenlijk al rekening mee hadden gehouden", vervolgde de chef de mission. "We hebben dit natuurlijk liever niet. Maar ook hier zijn we op voorbereid."

De maatregelen in het olympisch dorp aanscherpen is volgens hem niet nodig. "Iedereen weet dondersgoed hoe het playbook eruitziet en wat de maatregelen zijn. Natuurlijk proberen we die perfect na te leven. Maar dat deden we hiervoor ook al."

'Regels worden strak gehanteerd'

Van den Hoogenband, die als zwemmer drie keer olympisch goud pakte, erkende wel dat de Nederlandse ploeg "twee zware dagen" achter de rug heeft met de drie besmettingen.

"In de eerste plaats is het voor de betrokkenen verschrikkelijk. Candy ziet de kans voorbijgaan om hier als debutant in actie te komen. Reshmie heeft twee jaar geknokt om hier te komen. En dan is het al klaar voordat het begint. De regels worden strak gehanteerd en ze zijn er om ons te beschermen. Daar hebben zij echter niets aan. Voor hen is het al voorbij voordat het begon. Dat is keihard."

Alle Nederlandse sporters zijn voor vertrek drie keer getest op het coronavirus. In Japan moeten ze iedere dag een buisje met speeksel inleveren voor controle. Van den Hoogenband wilde niet speculeren over de vraag hoe de besmettingen dan toch zijn ontstaan.

Reshmie Oogink tijdens de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Reshmie Oogink tijdens de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Foto: ANP

'Dragen van mondkapje is cruciaal'

Volgens sportkoepel NOC*NSF is het min of meer uitgesloten dat meer sporters uit de ploeg in quarantaine moeten omdat ze door de organisatie als 'close contact' worden gezien. Dat is volgens het officiële playbook met de coronaregels het geval als iemand meer dan een kwartier zonder mondkapje op binnen 1 meter is geweest van een positief getest persoon.

"We hebben de sporters nogmaals verteld dat het dragen van een mondkapje cruciaal is", aldus een woordvoerder van NOC*NSF. "Daarmee sluit je bijna helemaal uit dat je als 'close contact' wordt gezien."