Bij de Nederlandse ploeg voor de Olympische Spelen in Tokio zijn donderdag twee nieuwe coronagevallen ontdekt. Na skateboardster Candy Jacobs moeten nu ook taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van het roeiteam het olympisch dorp verlaten.

De 31-jarige Oogink moet door haar positieve test tien dagen in isolatie en kan daardoor niet in actie komen in Tokio. Ze zou dinsdag strijden in de categorie boven 67 kilogram.

"Ik heb er geen woorden voor" aldus Oogink, die vijf jaar geleden bij haar olympische debuut in Rio de Janeiro strandde in de kwartfinales. "Ik heb er alles aan gedaan en keihard gewerkt om hier te komen, ook na mijn zware knieblessures. En nu houdt het op deze manier op. Dit is het einde van mijn carrière."

Woensdag testte Jacobs positief op COVID-19. Ook zij zit in isolatie en moet een streep zetten door de Spelen.

"Ik draai er niet omheen, dit is vreselijk nieuws", zegt chef de mission Pieter van den Hoogenband. "We doen er met elkaar alles aan om de besmettingen buiten de deur te houden. En toch worden we ermee geconfronteerd."

"Tegelijkertijd gaan de anderen door met hun laatste voorbereidingen voordat we gaan beginnen. Ook daar ondersteunen we waar mogelijk. Ik zie om me heen dat onze sporters zich blijven focussen op waarom we hier zijn. Dat is niet altijd even makkelijk maar we zijn met professionele topsporters hier die zich altijd aanpassen aan de omstandigheden.”

Bijna 90 positieve tests gerelateerd aan Spelen

Volgens het organisatiecomité zijn er tot dusver 87 positieve coronatests geregistreerd die gerelateerd zijn aan de Spelen. Er zijn ruim 30.000 tests uitgevoerd bij 18.000 sporters, officials, journalisten en andere betrokkenen die vanaf 1 juli in Japan zijn aangekomen.

Tijdens de Olympische Spelen, die vrijdag officieel worden geopend, nemen in totaal zo'n 18.000 sporters en begeleiders hun intrek in het olympisch dorp. Op het piekmoment, ongeveer halverwege de Spelen, zullen dat er maximaal 6.700 tegelijkertijd zijn.

"Het is onvermijdelijk dat we besmettingsgevallen hebben", erkende IOC-directeur Christophe Dubi. Hij verzekerde echter dat alles wordt gedaan om het risico op een uitbraak van het coronavirus "tot een absoluut minimum te beperken".