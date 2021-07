In één jaar wereldkampioen veldrijden, de gele trui in de Tour de France en olympisch kampioen mountainbiken. Dat is wat Mathieu van der Poel maandag hoopt te bewerkstelligen. Het leek een bijna onmogelijke wielercombinatie, maar de 26-jarige Nederlander geloofde samen met zijn ploeg altijd in de gouden droom in Tokio.

Toen Van der Poel in 2016 begon met mountainbiken, was er vooral verbazing. Drie wieleronderdelen combineren op het hoogste niveau? Dat was zelfs voor een multitalent als Van der Poel wel heel ambitieus.

Vijf jaar later is de renner van Alpecin-Fenix een van de favorieten voor de crosscountryrace op de Spelen. En is een van zijn grootste concurrenten de Brit Tom Pidcock, die ook (succesvol) actief is op de weg, in het veld en op de mountainbike.

"Dat geeft wel aan dat ons idee goed was, ook op commercieel vlak", zegt Christoph Roodhooft, die samen met zijn broer Philip Roodhooft al sinds 2014 de leiding heeft over de ploeg van Van der Poel, in gesprek met NU.nl. "Dit concept en deze combinatie werken gewoon goed."

"Voor Nederlanders was het misschien nieuw wat Mathieu ging doen, maar wij Vlamingen zijn wel gewend aan renners die disciplines combineren. En je hebt ook succesvolle (ex-)wegrenners als Ryder Hesjedal, Cadel Evans, Michael Rasmussen en Peter Sagan die uit het mountainbiken kwamen. Al kan de combinatie wel alleen met heel veel talent, want mountainbiken is heel technisch."

Mathieu van der Poel won in 2018 WK-brons en in 2019 EK-goud op de mountainbike. Mathieu van der Poel won in 2018 WK-brons en in 2019 EK-goud op de mountainbike. Foto: Getty Images

'Titel zou veel meer zijn dan kers op de taart'

Van der Poel toonde zijn talent vrijwel direct door in 2016 bij zijn eerste mountainbikerace, een kleine koers op Cyprus, een ritzege te boeken. Een jaar later stond de Nederlander al voor het eerst op het podium bij een wereldbekerwedstrijd en ging de focus van Van der Poel en zijn ploeg steeds meer naar olympisch succes in Tokio.

"De Spelen zijn maar eens in de vier jaar en daarom echt een unieke gebeurtenis", aldus Roodhooft. "Al die andere koersen - de Ronde van Vlaanderen, de Tour - dienen zich elk jaar weer aan. Misschien is dit wel de enige keer in zijn carrière dat Mathieu de kans krijgt op olympisch goud. Daarom zou deze titel veel meer zijn dan een kers op de taart."

Dat verklaart waarom Van der Poel begin deze maand in overleg met zijn ploeg al na acht etappes uit de Tour de France stapte. Als hij Parijs had gehaald, had hij slechts een week gehad om zich voor te bereiden op de Spelen. Nu had hij zo'n drie weken om weer om te schakelen naar het mountainbiken.

"Natuurlijk was de keuze om Mathieu uit de Tour de halen voor ons ook niet evident", zegt Roodhooft. "Je stuurt toch je kopman, die gewoon gezond is, naar huis. Dat is niet aangenaam voor de rest van de ploeg. Maar Mathieu is slim genoeg om te beseffen dat er soms lastige keuzes gemaakt moeten worden."

Ook met die twee extra weken was de voorbereiding van Van der Poel niet ideaal, zeker in vergelijking met zijn concurrenten, die het hele jaar op de mountainbike zitten. "Maar het is niet zo dat je niet kan winnen met een iets mindere voorbereiding. Integendeel", aldus Roodhooft. "En de andere mountainbikers zullen ook gezien hebben hoe goed Mathieu's vorm was in de Tour. Laat ik het zo zeggen: ik denk dat zij liever in Mathieu's schoenen zouden staan dan andersom."

De olympische mountainbikewedstrijd met Van der Poel start maandag om 8.00 uur Nederlandse tijd.