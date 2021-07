Naomi Visser reist definitief niet af naar Tokio voor de Olympische Spelen. De negentienjarige turnster, die de eerste reserve was voor de Nederlandse ploeg, testte twee weken geleden positief op het coronavirus en turnbond KNGU wil geen risico nemen.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Visser, die het virus eind april opliep en toen ook een beetje ziek was, werd op 8 juli onverwacht weer positief getest. Ze kon daardoor vorige week donderdag niet met de rest van de vrouwenploeg afreizen naar Japan.

De Zuid-Hollandse leverde sindsdien liefst negen negatieve testen af, waardoor ze bleef hopen dat ze alsnog naar Tokio zou mogen afreizen. De technische staf van KNGU heeft echter besloten om Visser thuis te laten.

"De strikte regels vanuit de Japanse overheid en het risico op quarantaine van de reserveploeg hebben de doorslag gegeven voor dit besluit", meldt sportkoepel NOC*NSF donderdag in een persbericht. "De technische staf heeft voor zekerheid en duidelijkheid gekozen. De kans op een verplichte quarantaine wordt als te groot ingeschat."

Elze Geurts, die wel in Tokio is, is nu de enige reserve voor de Nederlandse vrouwenploeg. Zij kan invallen als er iets gebeurt met Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Sanne Wevers of Lieke Wevers. Dat kwartet turnt zondag normaal gesproken de kwalificatie.

"Ik vind het jammer dat ik als eerste reserve niet naar Japan kan afreizen", aldus Visser. "In Nederland heb ik goed doorgetraind en ik voel mij fit. Jammer genoeg kan ik niks aan de situatie veranderen en moet ik mij bij dit besluit neerleggen. Ik ga er nu een weekje tussenuit om mij daarna te richten op de WK in oktober."