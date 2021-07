De maatregelen in het hotel van de Oranjevrouwen in Chiba zijn donderdag versoepeld, nadat bondscoach Sarina Wiegman woensdag openlijk haar zorg had uitgesproken over de extreme omstandigheden tijdens het olympisch voetbaltoernooi. De selectie mag voortaan in de hoteltuin komen en hoeft niet meer de goedereningang te gebruiken.

Wiegman zei woensdag na de 10-3-overwinning op Zambia dat de spelers en de staf van Oranje zich gevangenen voelden en dat de regels veel strenger zijn dan in het olympisch dorp in Tokio.

"We mogen niet eens in een lege openbare ruimte zitten in het hotel. Of op een bankje. Dan komt meteen een bewaker je halen. Dat moet echt anders. Hier wordt geen mens vrolijk van", aldus Wiegman.

De klachten van de Oranjevrouwen werd gedeeld door andere ploegen. Dat leidde tot een oproep aan de organisatie. Daar is naar geluisterd en inmiddels zijn versoepelingen doorgevoerd. Uiteraard tot vreugde van de KNVB, die het belang van de mentale gezondheid van sporters benadrukt.

Spelers mogen wandelen in park

De Oranjevrouwen mogen het hotel voortaan via de hoofdentree en de lobby binnengaan en zijn niet meer verplicht gebruik te maken van de goederenlift. Daarnaast komt er een plek in de ruime hoteltuin waar de spelers en de staf mogen komen. Er mag nu ook in het park naast het hotel worden gewandeld, mits er geen andere gasten zijn.

Een woordvoerder van de KNVB laat weten dat de Oranje-selectie blij is dat het leven in de bubbel iets genormaliseerd wordt. De spelers begrijpen dat de basisregels nog steeds van kracht zijn. Ze mogen geen gelegenheden buiten het hotel bezoeken, moeten mondkapjes dragen en moeten 1,5 meter afstand houden.

Voorlopig verblijven de Oranje-spelers nog in het hotel in Chiba. Dat ligt in de buurt van Miyagi, waar zaterdag de tweede groepswedstrijd tegen Brazilië wordt gespeeld. De Braziliaanse vrouwen begonnen de Spelen woensdag met een 5-0-overwinning op China.