Guinee doet toch niet mee aan de Olympische Spelen in Tokio. Volgens de minister van Sport van het Afrikaanse land zijn er te veel zorgen over de stijging van het aantal coronabesmettingen, al zijn er ook geluiden dat het een financiële kwestie is.

In totaal zouden vijf sporters (vier mannen en een vrouw) uit Guinee in Tokio hun opwachting maken. Een worstelaar, een judoka, twee zwemmers en een atlete op de 100 meter hadden zich gekwalificeerd voor de Spelen.

De minister van Sport van Guinee schreef onlangs in een brief aan het olympisch comité van het land dat de vijf atleten vanwege de zorgwekkende coronacijfers niet naar Tokio vertrekken.

Regeringsbronnen in de hoofdstad Conakry beweren echter dat de vijf gekwalificeerde sporters om financiële redenen niet gaan. De regering zou de kosten niet kunnen betalen.

Guinee is het tweede land dat geen sporters naar de Spelen afvaardigt, nadat Noord-Korea eerder dit jaar al had besloten niet mee te doen. Het dictatoriaal bestuurde land wilde vanwege de coronapandemie geen sporters naar Tokio sturen.

De Olympische Spelen worden vrijdag officieel geopend en duren tot en met 8 augustus.