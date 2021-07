Kiki Bertens neemt het in de eerste ronde van het olympisch tennistoernooi op tegen Markéta Vondrousová. De Tsjechische, in 2019 finaliste op Roland Garros, is de nummer 41 van de wereld.

De 29-jarige Bertens is in Tokio als zestiende geplaatst in het schema van 64 deelnemers. De Westlandse nam het één keer eerder op tegen Vondrousová, dat duel verloor ze. Op de US Open van 2018 won de Tsjechische met 7-6 (4), 1-6 en 7-6 (1).

Mocht Bertens twee wedstrijden winnen, dan kan ze in de derde ronde de Japanse Naomi Osaka treffen. De als tweede geplaatste Osaka maakt in eigen land haar rentree, nadat ze zich uit Roland Garros had teruggetrokken vanwege de ophef die was ontstaan over haar persboycot.

Vorige maand maakte Bertens bekend na dit seizoen een punt achter haar loopbaan te zetten. Voordat ze afreisde naar Japan maakte ze wereldkundig dat de Olympische Spelen haar laatste toernooi worden.

Kiki Bertens wacht een duel met Markéta Vondrousová, van wie ze in het verleden nog nooit won.

Bertens en Schuurs in dubbelspel als derde geplaatst

Samen met Demi Schuurs maakt Bertens ook haar opwachting in het dubbelspel. De Nederlandse combinatie neemt het op tegen het Franse duo Kristina Mladenovic/Caroline Garcia. Bertens en Schuurs zijn als derde geplaatst. Mladenovic en Garcia wonnen in 2016 het dubbelspel op Roland Garros.

In het mannendubbelspel werden Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer, de nummers acht van de plaatsingslijst, gekoppeld aan de Belgen Sander Gille en Joran Vliegen. De loting voor het gemengd dubbelspel wordt pas later bekendgemaakt.

Het olympisch tennistoernooi begint zaterdag. In het mannenenkelspel is Novak Djokovic als eerste geplaatst, bij de vrouwen Ashleigh Barty. Djokovic speelt in de eerste ronde tegen Hugo Dellien uit Bolivia, Barty stuit op de Spaanse Sara Sorribes Tormo.