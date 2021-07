Bondscoach Sarina Wiegman is blij met de zege van de Oranjevrouwen woensdag tegen Zambia, maar vindt het nog altijd moeilijk om te beseffen dat het 10-3 werd in Miyagi. Nederland had bij het olympisch debuut geen kind aan de de nummer 104 van de FIFA-wereldranglijst, al maakte de ploeg van Wiegman verdedigend bij vlagen een kwetsbare indruk.

"Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet vinden", aldus Wiegman woensdag bij terugkeer in het hotel van Oranje in Chiba. "Wat een rare wedstrijd. We scoren tien keer, maar krijgen er ook drie tegen."

Omdat het de eerste wedstrijd was van de Oranjevrouwen op de Spelen, was het sowieso al een historische avond. "Maar dat is het door de uitslag ook geworden. Ik zei na afloop tegen mijn spelers dat ik dit nog nooit had meegemaakt. En dat had niemand."

Wiegman vond het ook lastig om echt blij te zijn, omdat de Zambiaanse defensie af en toe kolderiek in de fout ging. "Bij de openingsgoal miste de keeper de bal volledig. Dan juich je wel, maar het was ook vreemd. Vervolgens voelde ik dat het helemaal geen wedstrijd was. Het kon niet anders of we zouden dik winnen."

'Daar gaan we het nog over hebben'

Wiegman maalt er niet om dat de monsterscore van Oranje wellicht slecht is voor de uitstraling van het toernooi. "Als we er twaalf hadden kunnen maken, dan hadden we er graag twaalf gemaakt. Het is goed voor ons, dat vind ik het belangrijkste."

Vivianne Miedema werd met vier goals topscorer van de dag, maar opvallend was dat de Zambiaanse Barbra Banda ondanks de ruime nederlaag een hattrick maakte. De 21-jarige aanvaller profiteerde van fouten achterin bij Oranje en dat geeft Wiegman geen fijn gevoel richting de tweede groepswedstrijd, zaterdag tegen Brazilië.

"Zambia kwam er af en toe makkelijk doorheen. Daar gaan we het nog over hebben, want tegen Brazilië mag dat niet weer gebeuren. Het moet dan echt beter, het wordt interessant zaterdag."

Brazilië begon woensdag in groep F met een 5-0-zege op China. De confrontatie zaterdag met Nederland begint zaterdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd) in Miyagi. De winnaar van die wedstrijd is zo goed als zeker van groepswinst.