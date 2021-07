Mike Foppen moet zijn vlucht naar Tokio voorlopig uitstellen. De Nijmeegse atleet, die zich heeft geplaatst voor de 5.000 meter op de Olympische Spelen, is positief getest op corona. Zijn deelname lijkt vooralsnog niet in gevaar.

De Nederlands kampioen op de 5.000 meter is weliswaar gevaccineerd, maar kreeg eerder deze week toch een positieve uitslag. Foppen moet nu twee negatieve testen inleveren om alsnog naar Tokio te mogen.

Foppen is na polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar de tweede atleet die in de aanloop naar de Olympische Spelen positief test. Voor Koppelaar is de situatie penibeler, omdat hij pas na zijn vaccinaties voor het eerst corona kreeg. Dat betekent dat hij vijf keer negatief moet testen wil hij alsnog naar Tokio mogen.

De 24-jarige Foppen raakte eerder dit jaar na de EK indooratletiek in Polen al besmet met het coronavirus en was daar goed ziek van. Het duurde lang voordat hij weer een beetje op zijn oude niveau was en hij wist de olympische limiet voor Tokio net niet te halen. De atleet dankt zijn olympische selectie aan zijn hoge positie op de wereldranglijst.

"Over Mike maken we ons niet heel ongerust", zegt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie. "Hij heeft inmiddels al weer één negatieve uitslag laten zien, maar moet wel nog een keer negatief testen voor hij in het vliegtuig richting Tokio kan."

"Hij behoort tot een groepje atleten dat corona heeft gehad en daarna is gevaccineerd. Dan komt het voor dat zelfs na enkele weken er soms een positieve test uitrolt omdat er nog virusdeeltjes in het lichaam rondzwerven"

De series van de 5.000 meter bij de mannen staan voor dinsdag 3 augustus op het programma.