De Oranjevrouwen hebben samen met een aantal andere voetbalploegen op de Olympische Spelen hun beklag gedaan over de extreem strenge regels in de hotels. Bondscoach Sarina Wiegman zegt dat de Oranje-selectie zich opgesloten voelt.

"Ik vind de maatregelen hier echt niet kunnen", aldus Wiegman die met Oranje in een hotel in Chiba verblijft en woensdag in Myagi het olympisch voetbaltoernooi startte met een 10-3-zege op Zambia.

"Het kan gewoon niet wat ze hier doen in het hotel", vervolgt de bondscoach. "We gaan via de personeelsgang en de personeelsuitgang naar buiten en mogen niet in openbare ruimtes komen. Er is hier een heel mooie tuin, maar daar mogen wij niet komen. Zelfs niet als er niemand is."

De leiding rond de Oranje-selectie heeft de situatie aangekaart bij de organisatie, maar het lijkt er niet op dat er snel verandering komt. "We hebben te maken met de FIFA, de organisatie van Tokio 2020 en het IOC, dat maakt het stroperig", aldus een een woordvoerder van de KNVB. "Meerdere teams hebben melding gedaan. We voelen ons ook gehoord, maar op een gegeven moment moet er actie ondernomen worden."

'Je kunt geen frisse neus halen'

Oranje-spits Vivianne Miedema heeft contact over de situatie met haar ploeggenoten van Arsenal, die ook op de Spelen zijn. "De regels in het olympisch dorp lijken minder streng dan hier. Dat leeft ook bij mijn ploeggenoten die spelen voor Groot-Brittannië en Australië", aldus Miedema.

"Het is lastig dat we niet eens even een frisse neus kunnen halen en alleen op een kleine kamer zitten. Hopelijk krijgen we verderop in het toernooi meer vrijheid."

Volgens Wiegman snakt haar ploeg naar betere omstandigheden. "Het is de eetzaal of de kamer. In de lift mogen we niet eens een knopje indrukken, dat moet een bewaker doen. Als mens ben je hier snel klaar mee. We voelen ons gevangenen."

'We willen niemand besmetten'

Wiegman benadrukt wel dat ze snapt dat maatregelen noodzakelijk zijn. "Wij willen niemand besmetten en we willen ook niet besmet worden. Maar soms moet je logisch nadenken. We mogen niet eens in een lege openbare ruimte zitten. Of op een bankje. Dan komt meteen een bewaker je halen. Dat moet echt anders. Hier wordt geen mens vrolijk van."

De Oranjevrouwen verblijven voorlopig nog in Chiba, op rijafstand van Miyagi waar Brazilië zaterdag de volgende tegenstander is.

Dinsdag wordt de groepsfase afgesloten met een wedstrijd tegen China in Yokohama.