De Oranjevrouwen zijn woensdag met een bizarre zege begonnen aan hun eerste Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman haalde in het Japanse Miyagi de dubbele cijfers tegen Zambia: 10-3.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Vivianne Miedema had met vier goals het grootste aandeel in de fraaie overwinning van Oranje. De spits scoorde voor rust al drie keer en nam in de tweede helft ook nog een doelpunt voor haar rekening.

Halverwege stond het al 6-1 voor Nederland door, naast de goals van Miedema, twee doelpunten van Lieke Martens en een treffer van Shanica van de Sanden. Na rust liep Oranje via Miedema, Jill Roord, Lineth Beerensteyn en Victoria Pelova nog verder uit. In de slotfase scoorde Zambia nog twee keer, waardoor er in totaal dertien goals vielen.

Oranje moest het tegen Zambia stellen zonder de geblesseerde Sherida Spitse. De recordinternational raakte eerder deze week op de training in Japan geblesseerd aan haar knie. Tegen Zambia werd ze vervangen door Van de Sanden.

Voor de Nederlandse vrouwen was het groepsduel met Zambia de eerste wedstrijd ooit op de Olympische Spelen, die vrijdag pas officieel beginnen. Nederland speelt in de groepsfase ook nog tegen Brazilië (zaterdag om 13.00 uur) en China (dinsdag om 13.30 uur).